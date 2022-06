“Estoy segura de que México va a brillar en el W de la Concacaf”: Mónica Vergara

Del 4 al 18 de julio, en Monterrey, la Selección Mexicana Femenil se jugará en el Campeonato W de la Concacaf su boleto al próximo mundial de Australia-Nueva Zelanda en el 2023 y los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Ante esto, Mónica Vergara, entrenadora del Tricolor, aseguró que México competirá del tú por tú contra las potencias de Estados Unidos y Canadá.

“Te puedo decir que prácticamente se están alineando muchísimas cosas, existen cambios generacionales en las selecciones y con toda certeza te digo que vamos a pelear con todo, sabemos que van a ver cosas complicadas y tenemos que estar muy enfocados y concentrados”

“Confió plenamente en lo que se ha trabajado, y en las jugadoras y sé que es nuestro momento y podamos dar un buen golpe, yo los invitó que juntos hagamos algo histórico, estoy segura de que México va a brillar en este torneo” aseguró la DT.

A semanas de arrancar, la exjugadora detalló que ha sido todo un reto definir la lista de las 23 convocadas por lo que aún no la tiene definida. Además, descartó que exista un veto a Charlyn Corral y aunque actualmente es la campeona goleadora de la liga, no ha tenido el trabajo y la competencia de las demás jugadoras que han seguido todo el proceso.

“He de decirles que las que no vieron en la última lista no están contempladas, cuando priorizas en tu modelo de juego y tienes a tantas jugadoras se hace sumamente difícil determinar. Están convocadas las que considero que están mejor ahorita, no hay vetos, lo más importante es el proceso”

“Me da mucho gusto que Charlyn por fin en este año regresó a este nivel después de años complicados, hay mucha competencia entre las jugadoras y en muchos de los casos son cinco años compitiendo y estando en gran nivel y las estadísticas están por encima”

Por último, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, explicó que Monterrey fue la ciudad elegida por ser un ejemplo de apoyo al futbol femenil, en todos los sentidos, tanto en clubes como en afición y que está seguro de que, con el apoyo de la gente, las jugadoras darán ese plus que se necesita en estas competencias.

“Monterrey tiene una gran afición con muy buena aceptación al futbol femenil, aquí tienen claro que esto es un espectáculo familiar, y que mejor que tener esta competencia aquí, que ya están acostumbrados a un buen espectáculo en futbol femenil con sus dos clubes. Tengo agradecimiento profundo a las directivas de Tigres y Rayados que han tomado la operación para este torneo dentro de los estadios” concluyó el líder de la FMF.