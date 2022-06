Mitos y realidades para los aficionados en Catar 2022

El país anfitrión tendrá una mayor apertura para recibir a los aficionados de todo el mundo (CHRISTOPHER PIKE/Getty Images for Supreme Committ)

La Copa del Mundo de Catar 2022 cada vez está más cerca y el país del Medio Oriente se convertirá en el centro del planeta por un mes.

Mucho se ha especulado sobre lo que sí se puede hacer y lo que no en un país con leyes, reglas y costumbres distintas al occidente.

Por ese motivo a continuación te diremos las acciones que sí podrás realizar como turista y las que deberás evitar para meterte en problemas.

Alcohol

Los locales no consumen alcohol; sin embargo, para el Mundial se establecerán zonas donde sí podrás consumirlas, así como en hoteles y restaurantes. Lo que no podrás es beber en las calles o ir bajo los efectos del alcohol, en caso de hacerlo podrías ser sancionado o ir a la cárcel. Lo que sí puedes hacer en la calles es fumar

Relaciones íntimas

En el Islam está prohibido el sexo entre personas que no estén casadas y la pena es de hasta siete años de cárcel en Catar, pero el gobierno local no irrumpirá en la intimidad de los aficionados extranjeros, ni exigirá actas de matrimonio para que parejas se alojen en los hoteles. Aunque si una aventura de una noche provoca una demanda por infidelidad, se verá afrontar la ley sobre el sexo extramatrimonial.

Vestimenta

Los códigos de vestimenta no serán tan estrictos para los extranjeros. No tendrán que usar la ropa típica y los hombres podrán usar shorts, mientras que las mujeres no deben de imitar a las cataríes, pero deberán cubrir hombros y rodillas. Aunque si desean acudir a una mezquita sí deberán ser más recatados con su ropa. Es más un tema de sentido común.

Muestras de afecto

Tomarse de la mano y abrazarse está permitido, incluso entre parejas del mismo sexo, lo que está prohibido son los besos públicos, para cualquier tipo de pareja. En Catar los besos ya son considerados más íntimos, por lo que ellos privilegian la privacidad, caso contrario en las sociedad occidentales o latinas como la nuestra.

La mano izquierda

En la cultura árabe siempre se come con la mano derecha y se saluda con la misma, pero los extranjeros no tendrán que seguir esta costumbre, podrán saludar y comer con la mano izquierda y esto no provocará incomodidad en los locales.

LGBT+

Catar permitirá la entrada a cualquier persona, incluyendo su raza, origen, religión, género y orientación sexual. Permitirán las banderas del arco iris dentro del estadio, en concordancia con las políticas de la FIFA.