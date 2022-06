“Somos el mejor equipo en plantel, hay que demostrarlo en la cancha”: Luis Romo, jugador de Rayados

Uno de los equipos que más se reforzaron de cara al Apertura 2022 fueron los Rayados de Monterrey con la llegada de tres incorporaciones importantes en ataque, ante esto, Luis Romo, acepta que el título con el plantel que tienen parece estar más cerca que la temporada pasada.

“Te acerca más al título que lleguen esta clase de jugadores, siempre que vengan jugadores a apuntalar un plantel muy bueno te da prestigio, creo que somos el mejor equipo en plantel y tenemos que demostrarlo en la cancha”

Respecto a su persona, Romo ha sido un jugador autocritico al comentar que la pasada temporada no estuvo en su mejor nivel y ahora se siente en ritmo y forma para volver a ser un referente en la media cancha en la Liga MX.

“Yo creo que es muy claro la exigencia que tiene la afición sobre cada uno de nosotros, creo que mi rendimiento el torneo pasado no fue ideal y para este torneo la exigencia conmigo será muy alta, sé de lo que soy capaz de hacer y tengo mucha ilusión y mucha hambre de volver a ser un referente en la liga y así poder darle el campeonato al equipo”

“La verdad he hecho una pretemporada muy buena, allá en Selección tuvimos una óptima preparación, como hace mucho que no me preparaba y me siento muy bien, con muy buen ritmo y con muchas ganas de ganarme un lugar en el mundial”

[ 5 razones para estar conectado en todo momento ]

Por último, el jugador albiazul mandó un mensaje a la afición al solicitar su apoyo incondicional, ya que quieren volver a sentir conexión con la hinchada en el estadio.

“Queremos que la afición sienta esa conexión de nuevo, queremos que esté el estadio lleno siempre, en lo personal espero ganarme con mis actuaciones el cariño de la gente”