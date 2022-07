Gustavo del Prete: “No me tomo con presión llegar como refuerzo a Pumas”

Pumas se alista para el inicio del torneo y uno de los refuerzos que más ilusionan es Gustavo del Prete, quien mostró con confianza de rendir ante la afición.

“Estoy tranquilo, se lo que significa ser un refuerzo, no me lo tomo con presión. Nadie me ha regalado nada en la vida y es un desafío lindo, espero rendir desde el principio, y soy muy fuerte mentalmente. Quiero darle una gran alegría a la afición”, declaró en el marco de la presentación del nuevo jersey de Pumas.

En conferencia con los medios, el delantero argentino señaló sus impresiones rumbo al inicio de la campaña.

“El esfuerzo no se negocia, y siento que estamos bien, un equipo muy unido. Estamos muy bien para el arranque”.

[ ¿Crees que la ciencia mejora tu vida? ]

[ 5 razones para estar conectado en todo momento ]

Por otra parte, habló de su adaptación a la altura de la CDMX y con el equipo.

“Me vengo sintiendo mejor, hoy fuimos al Estadio y se siente espectacular. Después de dos semanas he trabajado mucho, hay que darle tiempo (a la adaptación) no esforzar nada y sobre todo, dar lo mejor cuando me toque estar”.

Ante el cuestionamiento sobre la posible llegada del “Toto” Salvio, Del Prete destacó las cualidades de su compatriota.

Juan Dinenno, Gustavo del Prete y las chicas de @PumasMXFemenil en la presentación del nuevo jersey del conjunto universitario 🤩



Fotos de @Nickorte 📸 pic.twitter.com/8WJewIrFvV — Publisport México (@Publisport_MX) July 1, 2022

“Es un gran hombre, ojalá se pueda concretar, es un líder en la cancha. Tiene mucha experiencia en Europa, fue al Mundial y confío en que pueda ser una gran firma”, finalizó.

Gustavo del Prete habla sobre el posible fichaje del Toto Salvio a @PumasMX @Publisport_MX pic.twitter.com/iIQxXekz2B — Iván Navarro (@IvanNavarro1006) July 1, 2022

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV