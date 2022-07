Pareja de estrella de la NBA muestra agresiones físicas que le hizo el jugador

Una nueva polémica envuelve a la NBA, específicamente a Miles Bridges, elemento de Charlotte Hornets, quien fue acusado por su pareja de violencia doméstica, por lo que las autoridades tomaron cartas en el asunto sobre el deportista de apenas 24 años de edad.

Te puede interesar: 5 razones para estar conectado en todo momento

La policía de Los Ángeles arrestó al jugador de la NBA ante la denuncia presentada; sin embargo, horas después fue puesto en libertad, bajo una fianza de 130 mil dólares.

Mychelle Johnson, pareja de Miles Bridges y presunta víctima de violencia física y verbal, no se quedó callada y mostró a través de sus redes sociales una serie de fotografías, donde muestra las agresiones que le habría hecho el basquetbolista estadounidense.

La mujer mostró su rostro, manos, brazos, piernas y pies, y todas esas zonas presentan golpes.

“Odio haber llegado a esto, pero ya no puedo callarme. Permití que alguien destruyera mi hogar, abusara de mí de todas las formas posibles y traumatizara a nuestros hijos de por vida. No tengo nada que demostrarle al mundo, pero no permitiré que nadie que pueda hacer algo tan horrible no tenga remordimientos y pinte una imagen de algo que no soy”, escribió junto a las postales Mychelle Johnson.

“Me duele el corazón porque siempre he tenido esperanza, y tanto amor y por más aterrador que sea para mí, es hora de que me defienda. Ya no me callaré para proteger a los demás porque me valoro a mí y a mis hijos más que a la ‘imagen’ de cualquier persona...”, añadió.

Lo más leído en Publimetro: Dani Alves ‘se burla’ de Miguel Herrera

La pareja de Miles Bridges aseguró en su publicación que sufrió fractura de nariz, muñeca, tímpano y músculos. “Me duele, me duele todo, me duele esta situación, lo más importante tengo miedo y me duele por mis hijos que fueron testigos de todo. Respete la privacidad de mi familia y deje de rumores y acusaciones repugnantes”, concluyó.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: