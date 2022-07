La Máquina comienza con el pie derecho el Apertura 2022

Cruz Azul logró imponerse por 3-2 ante los Tigres de la UANL, durante el duelo correspondiente a la primera jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El cotejo se vivió con mucha intensidad, entre dos clubes protagonistas del futbol mexicano, que buscaban comenzar con el pie derecho un nuevo certamen.

La Máquina abrió el marcador al minuto 16, tras un golazo de Rafael Baca desde fuera del área, que dejó sin posibilidades a Miguel Ortega, arquero titular con el conjunto de la UANL, ante la suspensión del argentino Nahuel Guzmán. Con la mínima ventaja en la pizarra, el equipo visitante se fue al descanso.

En la parte complementaria, las emociones no cesaron. Cruz Azul priorizó la labor defensiva, que de poco sirvió, pues al 48′ una gran jugada de Sebastián Córdova le permitió al francés Florian Thauvin hacerse presente en el marcador y empatar momentáneamente el cotejo.

Los hombres dirigidos por Miguel Herrera se mostraron con mayor confianza y seguridad dentro del terreno de juego, por lo que visitaron constantemente el área rival, pero cuando estaban en su mejor momento, el cuadro celeste aprovechó una desatención y recuperó su ventaja tras el tanto de Ángel Romero al 63′.

Al minuto 75, Sebastián Jurado se convirtió en villano, luego del grosero error que protagonizó ante un flojo disparo de Sebastián Córdova, pues al arquero juvenil se le escapó el esférico de las manos, costándole el gol en contra. El marcador parecía no moverse más, pero en los minutos finales Santiago Giménez le dio la victoria al equipo capitalino, luego de no fallar desde los once pasos.

De la mano de Diego Aguirre, Cruz Azul consiguió su primera victoria del torneo, aunque dejó una serie de dudas por resolver.

