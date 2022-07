Juan Toscano se declara fan de Kobe Bryant en su presentación con Lakers

Los Lakers de Los Ángeles hicieron la presentación oficial de sus nuevos refuerzos para la temporada 2022-23 de la NBA, y entre ellos se encuentra el mexicano Juan Toscano-Anderson.

JTA compareció por primera vez ante la prensa como jugador confirmado del equipo angelino donde se mostró muy contento y se declaró súper fanático del mítico Kobe Bryant.

“Yo era uno de esos niños a los que mis profesores me decían que me sentara porque tiraba bolas de papel a la basura gritando: ¡Kobe! Soy un fanático de Kobe, es mi jugador favorito”, declaró el ex jugador de Warriors.

En la conferencia, Toscano reveló que habló con el entrenador Darvin Ham quien le recalcó que el equipo jugará mucha defensa, algo que puede beneficiarlo para tener minutos en la duela.

