Se busca que el juego de pelota sea Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Como una manera de reconocer nuestras raíces, el notario Ignacio Soto Borja, impulsor e investigador del pádel en México, prepara una iniciativa en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que el juego de pelota de hule prehispánico, sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO ya que justo el deporte que representa es resultado de esa cultura.

“Aquí (México) se descubrió el hule y la forma de procesarlo con el que se ha practicado el juego de pelota en todo Mesoamérica. Cuando se descubre el hule y se importa a Europa, las pelotas eran rellenas de plumas, corchos y otros materiales y justamente lo que se hace es la aportación del hule, del caucho con el que después se hicieron los balones de futbol soccer, futbol americano, basquetbol, y eso ha revolucionado todos los deportes del mundo, entonces creo que es muy importante establecer esa aportación de México al mundo como patrimonio cultural y material de la humanidad como sucede con la cocina mexicana, el día de muertos, el mariachi”, afirmó el también embajador del World Padel Tour.

Agregó que este tipo de iniciativas son muy importantes para no olvidar nuestros orígenes e historia “y nos enriquezcamos todos”.

“Creo que el pádel nos ha dado la oportunidad de que nuestra gente se meta en nuestra historia, nuestra cultura y nos enriquezcamos todos. En México tenemos que preparar los protocolos, en primer lugar de que no se vaya a perder la forma de procesar el hule porque mucha gente en México sigue jugando deportes prehispánicos. Que no se vaya a perder la forma de hacer la pelota de forma antigua y que no se pierdan los que practican estos deportes como es el ulama, el deporte mixteco, deporte purépecha que es el antecedente del hockey. Queremos que volteen los ojos a nuestro patrimonio cultural, histórico porque eso nos va a dar más identidad y orgullo”, agregó.

Por otra parte Soto Borja se mostró contento y orgulloso de que el Senado de la República haya reconocido al pádel como un deporte de origen mexicano.

“Es un enorme logro para el deporte mexicano, símbolo de nuestro orgullo por la trascendencia que ha tenido el pádel en el mundo al día de hoy porque ya se juega en los cinco continentes. El pádel se perfila para ser uno de los deportes más practicados y seguidos en el futuro en todo el mundo”, finalizó.

