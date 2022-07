Ricardo Peláez le cerró la puerta de las Chivas a la ‘Chofis’ López

Luego de jugar en la MLS de los Estados Unidos, Javier Eduardo “Chofis” López regresó al Rebaño sagrado y para su sorpresa Ricardo Peláez le dio la espalda. El director deportivo del Guadalajara no contempló a la “Chofis” de cara al presente torneo Apertura 2022, así lo reveló el jugador.

En entrevista con TUDN, la “Chofis” contó que maduró física y mentalmente en su paso por el San José Earthquakes y que también le hubiese gustado jugar con Chivas, tomando en cuenta la realidad que viven por la falta de un centro delantero, posición que dice el tapatío ya mejoró mucho. “Hoy más que nunca me hubiera gustado (jugar en Chivas) por el aspecto de cómo está el club, me gustaría ayudar un poquito en el sistema del grupo, en esa posición (centro delantero) porque yo la mejoré mucho, no es una posición nueva para mí y me gustó mucho, incluso fue en la posición que jugaba ya que ahí me ponía Almeyda y metí muchos goles”.

Chofis López con el Guadalajara en un partido de liga (Isaac Ortiz/MEXSPORT)

López se reportó en Valle Verde luego de jugar un año en tierra gringas pero a su llegada Ricardo Peláez no lo vio con bueno ojos y decidió dejarlo fuera del club. El contrato del coahuilense según Transfermarkt finalizó el 30 de junio del presente año. “Es un poco raro… cómo va a ser que tengas contrato con un equipo y no puedas jugar en ese equipo, ahora sí que es como si estuviera castigado. Yo no tengo problema de nada, respeto las decisiones de cada quien, me hubiera gustado una oportunidad, pero si no se puede no pasa nada, no tengo problema, por algo pasan las cosas y si no es aquí es en otro lado y me voy a ir mucho mejor”.

Aprovechando la entrevista Eduardo se dijo dolido por la realidad del Rebaño que fue opacada en menos de dos año por el reciente bicampeonato de su acérrimo rival: Atlas. “Sí, no mames… más que nada por los de Atlas. Ya estando en San José me decían: ‘arriba el América o arriba el Atlas’ y yo me enojaba, pero hoy en día estoy muy tranquilo, me da risa y por eso fue mi reacción porque es la misma de todos y por eso mismo me gustaría estar acá, pero no tengo problema, no pasa nada, estoy bien que es lo importante”, finalizó.

En las últimas horas se rumora que clubes como Querétaro, Juárez y Grupo Pachuca buscan al ariete mexicano de 28 años.

