Elena Rybakina hace historia y conquista Wimbledon

Wimbledon tiene una nueva reina. Elena Rybakina consiguió su primer título de Grand Slam en su trayectoria, al venir de atrás para vencer a Ons Jabeur por 3-6, 6-2 y 6-2 en una hora y 47 minutos de intensidad.

En un duelo de mucha intensidad, y en donde las jóvenes dieron una buena demostración de tenis en la cancha central del torneo en el All England Club.

Ons Jabeur comenzó con buen ritmo y se adjudicó el primer set, pero en el segundo Elena Rybakina se empleó a fondo y con servicio ace cerró su reacción para emparejar el cotejo.

Con un saque potente y aprovechando los errores de su rival, el tercer set fue un mero trámite, al mostrarse con una gran confianza.

Rybakina, de 23 años, se convierte en la jugadora más joven en levantar el Venus Rosewater Dish, desde 2011, cuando lo conquistó la checa Petra Kvitová. Además, es la primera kasaja que conquistó Wimbledon en la historia.

Elena Rybakina Elena Rybakina, primera kasaja que conquista Wimbledon (Julian Finney/Getty Images)

Rybakina permanecerá en el puesto 23 del ranking WTA el lunes, después de que Wimbledon informó las sanciones a los tenistas rusos y bielorrusos, por lo que la ATP y la WTA anunciaron que no darían puntos.

En medio de los aplausos, la tenista kasaja rompió en llanto, al levantar su primer título de Grand Slam.

“Muchas gracias a la afición, es increíble. Estaba nerviosísima antes, durante el partido y ahora. Es un honor jugar aquí, pero hoy me has hecho correr tanto que no voy a tener que hacer más fitness en mi vida”, apuntó.

