Werevertumorro expone caso de portero mexicano que apostaba a que sí le metían gol

Durante la platica que sostuvo Franco Escamilla en su programa “Tirando bola”, el influencer Gabriel Montiel -Werevertumorro- contó que sí hay futbolistas que realizan apuestas y en varias ocasiones no lo a favor de su equipo y que llegó a presenciar el caso de un portero que lo apostaba en su contra; es decir, a que le anotaban goles.

Gabriel Montiel señaló al comediante que no le diría el nombre del portero, al menos no en el programa, pero que se lo insinuaría al decir que es un jugador que que ha cometido muchos errores, que ya no juega o si lo hace es en ligas menores. Explicó que esto también los hacen futbolistas de otras posiciones como los defensas que en ocasiones cometen autogoles para cumplir con la apuesta conocida: “ambos equipos anotan”.

Cabe recordar que el influencer formó parte de los Murciélagos de Sinaloa, de la Segunda División del futbol mexicano, por lo que su declaración se asocia a dicho periodo y también mencionó que la gente no se entera de estas situaciones ya que se manejan con discresión por los futbolistas.

Las pistas que comentó Montiel Gutiérrez provocaron que los internautas buscarán de quién se podría tratar y muchos de ellos señalaron al ex portero de los Pumas, Alfredo Saldívar, que fue duramente criticado por la afición felina por varios errores que cometió en partidos importantes.

Alfredo Saldívar fue transferido en 2020 a los diablos rojos del Toluca, equipo que rescindió su contrato a principios de 2022 por baja de juego y actualmente es jugador libre por no tener contrato con ninguna otra institución del futbol profesional.

