Dani Alves: ‘Quiero ir a un lugar donde pueda ganar’

Hoy es el día clave para Los Pumas este lunes el brasileño Dani Alves podría fichas para el club auriazul como su nuevo refuerzo para el Apertura 2022. La directiva y el jugador tienen pláticas avanzadas y las negociaciones caminan favorablemente, pero el fichaje aún no está cerrado y la conversación que sostendrán a distancia este lunes cerrará el tema de forma definitiva, no hay mañana.

Anteriormente te informamos que las negociaciones se atoraban un poco por el tema de la Major League Soccer, ya que el Seattle Sounders quiere contratar al ex jugador del Barcelona y para ello pondría más billetes verdes de los que le ofrecen en Ciudad Universitaria.

Las negociaciones parecen hasta el día hoy, inclinadas en favor del club azul y oro que pretender dar el bombazo del Apertura 2022 y estar a la par de otras enormes contrataciones internacionales como en su momento Mauro Camoranesi al Cruz Azul, José Cardozo al Toluca o Ronaldinho al Querétaro.

Hoy está sin equipo pero Alves dice que “han surgido cosas interesantes. Estoy haciendo mi estudio sobre lugares para ir que tienen un buen nivel de competitividad, eso es futbol. Tienes que juntarte con gente que quiera el mismo objetivo, que quiera competir, ganar. Me gusta ganar y quiero ir a algún lugar donde pueda ganar”, comentó para The Telegraph.

Al cuestionarle por su edad, el defensa comentó “Sé que todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no. Pero estoy completamente en desacuerdo porque tengo una experiencia hoy que no tenía hace 20 años. Cuando hay un gran partido, los jóvenes de 20 años se ponen nerviosos y preocupados, pero yo no”. finalizó.

