Alison González aún no está lista para debutar con América

Previo al duelo entre América Femenil y Bayer Leverkusen, el entrenador del conjunto capitalino, Ángel Villacampa, apuntó a la ausencia de Alison González.

En conferencia, el español señaló que aún no podrán contar con la delantera, proveniente del Atlas. “Aún no está al 100, nos encantaría contar con ella, pero en este encuentro aún no será posible”, dijo.

Por otra parte, señaló la posible ausencia de jugadoras como Katty Martínez e Itzel González, que se encuentran concentradas con la Selección mexicana femenil.

“Aún desconozco si llegarán el jueves en la mañana, o por la tarde de su concentración, por lo que tendremos que evaluar si estarán listas para el juego del viernes”.

América femenil debutó en el torneo Apertura 2022 el pasado viernes con el triunfo 2-1 sobre Toluca en las instalaciones de Coapa.

