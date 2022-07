América Femenil y Bayer Leverkusen esperan una gran fiesta en el Estadio Azteca

América Femenil vs Bayer Leverkusen Los estrategas de ambos equipos se encuentran listos para el encuentro (Iván Navarro)

Previo al duelo amistoso que sostendrá América y Bayer Leverkusen Femenil, los entrenadores Ángel Villacampa y Robert de Paw, apuntaron a la importancia del partido de esta magnitud en el Estadio Azteca.

En conferencia de prensa desde las instalaciones del Club América, el estratega alemán agradeció el recibimiento por parte de la afición. “Es un gusto estar aquí en México, es una gran noticia este juego. Soy un entrenador nuevo en el equipo del Leverkusen, pero estamos entusiasmados de venir acá y jugar en México”, apuntó Robert De Paw.

Por su parte, Ángel Villacampa, entrenador de las Águilas, señaló la responsabilidad que existe en disputar este tipo de encuentros. “Debemos ser cautos, llevamos poco tiempo como técnico. Ahora hay mucha responsabilidad de enfrentar a un gran equipo y hay mucha ilusión de debutar en el Azteca, en un marcó tan incomparable. Sabemos que nos faltan jugadoras, pero no es momento de lamentos, más bien de prepararnos para dar un gran espectáculo”, dijo.

Mientras que De Paw habló de la adaptación que existe ante la altura y el ser su primer encuentro como entrenador de las Aspirinas. “El estadio Azteca es un lugar fantástico, es un suelo sagrado si se piensa en los mundiales y las estrellas que estuvieron. Nosotros, junto al club América, queremos honrar el lugar en el que vamos a jugar. Y sobre el tema de la altura, consideramos que será un gran reto, pero que podemos afrontarlo sin mayor complicación”.

Al ser cuestionando sobre el tema de la Selección mexicana femenil, Villacampa apuntó a que enciende las alertas en todo el futbol mexicano.

“No es un reflejo (de la Liga), pero si enciende las alertas. Debemos trabajar más y mejor los entrenadores, para hacer que las jugadoras estén más preparadas y así, no solo la selección, también los equipos estén mejor preparados. En el futbol no existe la inmediatez, son solo 5 años de liga y hay que tener paciencia, y ser perseverantes en las acciones para llegar a los objetivos”, afirmó.

América Femenil y Bayer Leverkusen afrontan este duelo amistoso como parte de los festejos de los 100 años de Bayer en México.

