Mexicano Liam Rivera hace historia al calificarse al FWT de snowboard 2023

Los deportes invernales no son disciplinas populares en México, consecuencia de que las condiciones climáticas no permiten el desarrollo ideal para varias de ellas; sin embargo, este no es impedimento para que nuestro país tenga un representante en el alto más nivel del snowboard, Liam Rivera obtuvo su calificación al Freerider World Tour que iniciará en 2023.

El joven mexicano de 22 años, conversó con Publisport y explicó que la industria del snowboard se encuentra en crecimiento, los tours de competencias que se realizan juegan un papel muy importante porque son las que ayudan a popularizarlo y que también la innovación en las disciplinas juega un papel importante, ya que empiezan a mezclar estilos que lo vuelven más atractivo tanto para el público como para los mismos participantes.

Liam Rivera es el primer mexicano que se clasifica al Freeride World Tour después de lograr un segundo lugar en su primera competencia de calificación y ganar la segunda en la categoría de snowboard masculino y obtener uno de los dos lugares disponibles para participar en el FWT23 que iniciará a mediados de enero del próximo año.

Nacido en la CDMX, hijo de padre mexicano, Liam tuvo la oportunidad de desarrollar su talento por el deporte invernal al vivir en Suiza, país del que su madre es originaria; con base en la pasión y el trabajo, inició a practicar y competir desde niño, lo que lo llevó a dominar los seriales juveniles desde los 15 años.

Liam explicó que ahora que participará en FWT su preparación alcanzará otro nivel, ya que no se trata solo de habilidad, sino que como cualquier otro deportista de alto rendimiento, conjunta rutinas físicas de gimnasio para fortalecer su cuerpo así como complementarlo con un acondicionamiento mental y emocional.

En los próximos meses, el joven mexicano estará preparándose fuertemente para llegar a punto al 2023 y seguir escribiendo historia en las competencias del freeride snowboard.

