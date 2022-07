“A JJ Macías no le dio para jugar en el Getafe”: Míchel González

Miguel González ‘Míchel’ explicó el motivo por el que José Juan Macías no ganarse un lugar en el Getafe de España, por lo que tuvo que regresar a las Chivas.

‘Matador’ Hernández arremete contra la Liga MX y los extranjeros

La Liga MX ya tiene a sus 25 jugadores para el juego de estrellas contra la MLS

El entrenador señaló que JJ llegó como estrella, pero no le dio para jugar en la Liga española. “José Juan Macías me lo traje al Getafe y es una estrella, pero ha venido aquí y lo ha intentado, pero hasta que lo ha intentado ya lo habían pasado por un lado y llega un momento que con lo que hacía aquí era titular indiscutible en México”, dijo en el programa Hugo Sánchez Presenta de ESPN.

Míchel apuntó que al futbolista mexicano le cuesta competir, por eso no salen mucho de la Liga MX. “En Guadalajara no podía salir a la calle porque la gente lo conoce, pero en Madrid no lo conocían tanto y eso tiene que ver con el carácter competitivo de los jugadores, creo que los jugadores se sienten muy cómodos en México y les cuesta salir porque les cuesta competir”, comentó.

El entrenador conoció a Macías por su paso en el futbol mexicano, cuando dirigió a los Pumas. Por lo que al llegar al Getafe en el verano del 2021 decidió reforzarse con el atacante mexicano.

[ ¿Crees que la ciencia mejora tu vida? ]

[ La familia OPPO sigue creciendo y lanza la serie Reno7 en su primer evento para toda Latinoamérica ]

José Juan portó el número nueve y participó en siete de los ochos partidos que dirigió Míchel, para un total de 221 minutos y cero anotaciones. Tras la salida de González, llegó Quique Sánchez Flores, con el que apenas jugó 24 minutos en un partido de la Copa del Rey.

Macías estaba a préstamo por un año con opción a compra, pero el Getafe decidió finiquitar el trato a los seis meses, por lo que José Juan tuvo que regresar con las Chivas.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV