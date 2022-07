Archundia reconoce que América fue perjudicado por arbitraje

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Armando Archundia, reconoció en conferencia de prensa que se han cometido errores de apreciación tras consultar el VAR, en las tres jornadas que se han disputado del Apertura 2022. Esta situación contrasta con lo que se vivió con Arturo Brizio, quien siempre aseguraba que se realizaban un buen trabajo arbitral.

Enrique Osses, director de instrucción de la Comisión, fue el encargado de presentar cuatro acciones que se analizaron y en entre ellas hubo dos en las que se reconocieron los errores.

La primera falla se dio en el duelo entre América y Toluca de la Fecha 3. En ese encuentro se anuló el gol de Álvaro Fidalgo por un supuesto fuera de lugar Henry Martín; sin embargo Osses y Archundia indicaron que nunca hubo posición adelantada, por lo que la anotación debió contar.

“Es una jugada de interpretación para señalar si hay interferencia del adversario, en este caso al portero. La distancia es muy grande, 23 o 24 metros. Existe un jugador que está en posición fuera de juego, pero viene determinar si ese jugador realiza interferencia al portero. Vemos con claridad que existe un delantero en fuera de lugar y un defensa en línea con el balón que puede interferir en la visión, entonces no solo es el delantero quien obstaculiza la visión. Vemos un segundo toque del jugador del Toluca que desvía el balón y lo aleja del portero; el balón pasa lejos del jugador que estaba en fuera de juego. Consideramos que no existían los elementos suficientes para que el VAR llamara al árbitro. No existen antecedentes objetivos para interferencia. Debe darse como gol en futuras ocasiones”, indicaron.

La otra jugada polémica fue la expulsión Carlos Rodolfo Rotondi, en el duelo entre Cruz Azul y Atlas, también de la jornada 3. Tanto Armando Archundia como Enrique Osses comentaron que el jugador de la Máquina no debió ser expulsado.

“El jugador del Cruz Azul golpea la pelota, el pie continúa y golpea al jugador del Atlas. Encontramos que es una jugada fortuita, el vuelo del pie del jugador es la misma inercia y el entendimiento del futbol nos da los elementos suficientes para determinar que no es tarjeta roja”, apuntaron.

Sobre si los silbantes van a recibir una sanción por sus fallas, Armando Archundia explicó que se analizarán en el área técnica y se tomarán las decisiones pertinentes. “Nosotros después de ese análisis tomamos la decisión de si se tiene que ir a la banca o tiene que trabajar como suplente o tiene que trabajar en fuerzas básicas, porque también al árbitro no lo podemos sancionar 10 partidos”.

“Hay de errores a horrores, cuando sabemos que comente horrores, bueno si tenemos que tomar decisiones que van en contra del trabajo de los árbitros. Trataremos de ser lo más transparentes posibles y aceptaremos cuando las cosas nos e hacen bien”, agregó.