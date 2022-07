“Jugar con Funes Mori es algo que me ilusiona”: Germán Berterame

Ante las lesiones en la plantilla regiomontana, el flamante refuerzo de los Rayados, Germán Berterame será la dupla en el ataque con Rogelio Funes Mori en el duelo ante Gallos, siendo esto algo que ilusiona al delantero argentino debido a que será la primera titularidad juntos.

El exgoleador del Atlético de San Luis dijo que jugar con Funes Mori lo hará crecer a él como jugador, así como también habló sobre la posibilidad de que Rogelio esté con México en la Copa del Mundo de Catar 2022 y espera que así sea.

“Jugar al lado de un goleador como el Melli (Funes Mori) me hace levantarme a mí también, me hace potenciar, me hace ayudar a agarrar confianza a mí mismo”.

“Sabemos lo que es Funes Mori, él tiene que estar tranquilo porque sabe lo que puede dar y no debe tener una presión por eso. Ojalá pueda estar con México en Qatar”, especificó Germán.

Berterame mencionó que fichar por el Monterrey fue la mejor decisión que pudo tomar en estos momentos.

“Si no fuera una decisión correcta no estaría acá ¿no? Lo único que queda es comprometerme a dejar todo y tratar de dar lo mejor, ojalá que en algún momento pueda llegar a volver a Europa”, declaró.