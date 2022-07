La sorprendente razón por la cual Gignac prefiere no jugar en Estados Unidos

La principal figura del futbol mexicano de los últimos años, André-Pierre Gignac ha brillado por su ausencia en este último año en los partidos amistosos que tiene tanto la Liga MX, como Tigres en los Estados Unidos.

Después de que por segunda ocasión consecutiva el francés se negara a formar parte del All Star de la Liga MX en el partido contra las figuras de la MLS, los rumores sobre su negativa a jugar un partido de alta expectativa no se hicieron esperar.

Con información de Cancha El Norte, el máximo goleador en la historia de los Tigres no se encuentra vacunado contra el Covid-19, alegando a cuestiones ideológicas y religiosas, por lo que el jugador prefiere no participar en partidos en Estados Unidos para evitar problemas para pasar y evitar un escándalo.

Gignac se sumaría a una lista de nombres importantes de deportistas que dirían que no a vacunarse contra dicha enfermedad, el caso más conocido es el de Novak Djokovic quien al no estar vacunado no podría participar en el próximo US Open, además de futbolistas como Josua Kimmich y su paisano N’Golo Kanté.

En enero de este 2022, el “Bomboro” se contagió de Covid-19, sin embargo, no tuvo mayores complicaciones y superó la enfermedad una semana después para volver a jugar con el equipo sin mayores complicaciones.

Ante esto, Gignac pidió que respetaran su decisión en ese aspecto, ya que son creencias con las que ha crecido toda la vida.