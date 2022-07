“El basquet me ha dado mucho, es momento de darle las gracias”: Gustavo Ayón

La leyenda del basquetbol mexicano Gustavo Ayón ha decidido poner fin a su exitosa carrera dentro del deporte ráfaga; siente que después de 17 años de jugar al máximo nivel, es momento de hacerse a un lado, dar paso a las nuevas generaciones y enfocarse en nuevos proyectos.

“Desde hace mucho tiempo tengo mis decisiones muy claras y en esta ocasión está siendo así. El basquetbol ya me ha dado mucho, me ha brindado cosas maravillosas a lo largo de mi carrera, es momento de darle las gracias, seguir e iniciar nuevos proyectos”, declaró el “Titán” en una entrevista con Publimetro México.

“Jugar en el Real Madrid era de mucha adrenalina, mucha exigencia, eso me gustaba y lo disfruté mucho” — Gustavo Ayón

-Sorprendiste a todos con esta noticia pues en Puerto Rico sigues jugando a gran nivel; además el próximo año viene el Mundial de FIBA ¿en caso de que México avance reconsiderarías tu decisión?

“Ya llevo 17 años jugando basquetbol profesional. Tengo otros proyectos que me ilusionan, no más que el basquet, pero hoy en día con la edad, el físico que ya no es tan generoso conmigo, tomamos la decisión de ‘colgar lo tenis’. No lo voy a reconsiderar. Ojalá que la selección me invite para estar ahí (Mundial), presenciarlo, ir a pasear, acompañar a los muchachos, pero a jugar es un ciento por ciento que no lo voy a reconsiderar”.

(Luis Licona /Getty Images)

-¿Qué estás preparando para tu despedida? Ya se sabe que tendrás un partido especial entre la Selección mexicana contra Amigos de Ayón, pero ¿qué otros detalles hay de eso?

“Va a ser un partido el 21 de agosto a las siete de la noche en la arena Astros. Quiero agradecerle inmensamente a la selección que haya aceptado el hacer posible ese partido, y segundo a la organización, al club Astros que también ha sido muy importante para llevar a cabo toda la gestión. Para el partido tenemos invitados, pero todavía no tenemos la garantía de que vayan a llegar. Algunos de los jugadores que tenemos ya contemplados son los mexicanos, los extranjeros están por confirmar dado que muchos de ellos están todavía activos, juegan en sus selecciones y tienen esa complicación. Si sus tiempos se los permiten van a estar acompañando y si no, el concepto es practicamente la despedida, agradecerle al basquetbol todo lo que me ha brindado”.

(Jurij Kodrun/Getty Images)

-¿Podríamos ver a Luka Doncic con quien coincidiste en el Real Madrid y llevas buena relación?

“La invitación se le hizo y veremos si tiene la oportunidad de venir”.

(Harry How/Getty Images)

-¿Entonces que viene para ti, vas a descansar del basquetbol, te gustaría iniciar una carrera como entrenador o estar en el staff de Omar Quintero?

“Vamos a preguntarle a Omar a ver si me quiere por ahí (ríe). Tengo algunos proyectos con los que tengo trabajando varios años. Mientras estuve jugando los fui formando, creciendo, y ahora en el verano vamos a detonarlos, a hacerlos con mayor agresividad”.

(Rob Carr/Getty Images)

-¿Cómo ves a esta nueva generación de jugadores en la selección mexicana? Tu fuiste parte de un fenómeno que se llamó “12 Guerreros” ¿Crees que esta nueva generación con Gael Bonilla, Esteban Roacho, Daniel Amigo, el mismo Omar Quintero, pueden igualar o superar lo que hicieron ustedes?

“Igualarlo, superarlo, al final ellos van a escribir su historia. Creo que es una generación que va a dar mucho de que hablar. Les apasiona estar en la selección, representar a México, y eso es bien importante, lograr que los jugadores entiendan esa pasión, entrega a la hora de vestir México. Tienes el compromiso y responsabilidad de representar a 125 millones de habitantes que están escritos en tu pecho, en tu jersey, que dice México. Omar (Quintero) está logrando eso con estos jóvenes y seguramente va a dar mucho de que hablar en los próximos años. Deseo que puedan llegar a ese mundial y ser recurrentes, que se haga costumbre y posteriormente pensar en los podios. Todos estos jóvenes tienen un talento increíble, un futuro maravilloso y Omar es joven, tiene la energía de empezar con este proyecto, seguramente les va a ir muy bien”.

(Jonathan Daniel/Getty Images)

-Fuiste un trotamundos en el basquetbol, jugaste en México, España, Venezuela, Estados Unidos, Rusia y últimamente Puerto Rico ¿dónde te sentiste más cómodo para jugar o el basquetbol se juega igual en todos lados?

“Mi basquetbol lo he jugado igual en todos lados. Ha habido lugares en los que me ha gustado más, donde me he sentido mas cómodo por la manera de jugarse, pero al final lo he disfrutado, cada etapa. Ese era mi objetivo. En el momento que yo disfrutaba el basquetbol mi basquet fluía y me sentía muy bien a la hora de jugar y los resultados venían por sí solos. Tuve la dicha la y oportunidad de que en cada equipo donde estuve tener logros, títulos y eso al final lo voy a llevar siempre era mi vida”.

(ERIC ALONSO/MEXSPORT)

-Mucha afición mexicana volteó a verte cuando se anunció que serías el tercer mexicano en la historia en la NBA ¿cómo fue tu paso por allá, te trataron bien, te sentiste cómodo?

“Súper bien. La NBA es increíble, es la mejor liga del mundo hoy en día y lo que vives allá es indescriptible, no te lo podría decir, lo tendrías que vivir para ver lo maravilloso que es llegar a la NBA. Espero que en el futuro mucho mexicanos puedan tener la dicha de pisar esas duelas y sobre todo ser importantes, referentes en ese basquetbol”.

-¿Qué opinas de este ‘boom’ que está generando Juan Toscano en la NBA, un mexicano en esa liga, jugó las finales, ya es campeón y ahora jugará al lado de LeBron James en los Lakers?

“Es un jugador que nos representa a todos en la NBA. Al haber un mexicano allá todo mundo se pone contento y lo empieza a seguir y al final creo que lleva varios años trabajando para eso. Se le ve muy contento y se ve que lo está disfrutando mucho”.

-Después de la NBA fuiste a España con el Real Madrid donde personalmente percibí que desarrollaste tu mejor basquetbol, que te sentías muy cómodo allá ¿esto es así?

“Me sentía cómodo porque todos los días competías. Es muy diferente jugar en Europa a la NBA. En la NBA muchos partidos no se juegan a un máximo nivel, o no tienen la importancia que puede tener un partido de Euroliga o Liga. Tuve la dicha de estar en el mejor club del mundo donde todos los días era una exigencia para ganar. Ganabas un título el día de hoy y ya tenías que pensar en el siguiente titulo de mañana. Eso para mi era de mucha adrenalina, mucha exigencia y me gustaba mucho”.

-Finalmente ¿qué te llevas de estos 17 años de trayectoria, qué significa el basquetbol para tu vida?

“Agradecimiento por las personas que conocí, lo que me brindó el basquetbol. Pude conocer muchos países, gente, vivir cosas que sin el basquet no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo y hoy en día le doy gracias por haberme otorgado el patrimonio que le pudo brindar a mis hijos el día de mañana”.

BOLETOS A LA VENTA

Los boletos para el parttido de despedida de Gustavo Ayón del 21 de agosto ya están disponibles y se pueden adquirir a través de boletomovil.com con precios que van de los 170 a 300 pesos.

“Los boletos ya están a la venta y la verdad es que estamos teniendo bastante movilidad. Mucha gente me ha escrito para contarme que ya tienen sus boletos, amigos que viven en EU que también están planeando su viaje. La verdad me ha sorprendido mucho y estoy muy emocionado porque va bastante bien”, dijo Ayón.

Equipos donde militó Gustavo Ayón

-Halcones de Xalapa

-Vaqueros de Agua Prieta

-Dorados de Playa del Carmen

-Baloncesto Fuenlabrada

-Marinos de Anzoátegui

-CB Illescas

-Tenerife

-New Orleans Pelicans

-Orlando Magic

-Milwaukee Bucks

-Atlanta Hawks

-Real Madrid

-Zenit de St. Petersburgo

-Astros de Jalisco

-Capitanes de Arecibo

-Selección mexicana