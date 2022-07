Checo Pérez exige a F1 veto a aficionados agresivos

Checo Pérez se mostró enérgico y exigió a Fórmula Uno un veto de por vida para todos aquellos aficionados que se dan cita en las diferentes carreras del serial, y que muestran actitudes de acoso, sexismo, racismo y homofobia ya que “no comparten los valores del deporte”.

“Esos aficionados no representan al deporte, no comparten los valores y no son bienvenidos. Así de simple. Esperemos que los veten de por vida, no les vuelvan a dar la bienvenida. Creo que unos cuantos aficionados no deberían de tener permitido avergonzarnos así”, declaró el piloto de Red Bull en el marco del Gran Premio de Francia que se corre este fin de semana.

“Las altas temperaturas también serán un factor a tener en cuenta este fin de semana, físicamente parece que será una carrera muy exigente” — Checo Pérez

Hace dos semanas en Austria, personas que asistieron al Red Bull Ring denunciaron en redes sociales acoso homofóbico y racista por parte de otros asistentes y estas quejas llegaron a los altos mandos de Fórmula Uno quienes condenaron los hechos.

“Creo que el abuso siempre ha existido. Es increíble ver a la gente que tiene el valor de hablar” — Sebastian Vettel

“Nos han informado que algunos aficionados han sido objeto de comentarios totalmente inaceptables por parte de otros asistentes al evento. Hemos planteado esto al promotor y a la seguridad y hablaremos con los que han denunciado estos incidentes y nos lo estamos tomando muy en serio. Este tipo de comportamiento es inaceptable y no será tolerado y todos los aficionados deben ser tratados con respeto”, dice un comunicado oficial de F1.

Otro de los conductores que se quejó de esos comportamientos fue Lewis Hamilton de Mercedes, quien se mostró sorprendido de ver como en un sector del circuito austriaco, al parecer seguidores de Max Verstappen, celebró su choque durante una de las prácticas.

“Necesitamos hacer más. Yo sé que la Fórmula Uno y Stefano Domenicali (director ejecutivo de la F1) están enfocados en hacer más y definitivamente se lo están tomando en serio, especialmente después de la última carrera”, declaró el británico.

Se espera que esas actitudes no se presenten en el circuito Paul Ricard ya que no hay mucha afición por Verstappen o Hamilton.

En cuanto a la carrera, Pérez Mendoza dijo que espera “arreglar las cosas” pues no ha terminado las carreras en dos de los últimos tres Grandes premios y todavía está en posición de pelear el campeonato de pilotos.

“Después de un fin de semana difícil en Austria es estupendo volver a competir y tener la oportunidad de arreglar las cosas. Hemos tenido dos abandonos en las últimas tres carreras y no podemos permitirnos eso en el campeonato, así que mi objetivo es cambiar eso este fin de semana en Francia. Todavía estoy en la lucha por el campeonato de pilotos, así que personalmente también es importante no perder más puntos”, afirmó.

Checo tratará de repetir el podio que consiguió el año pasado en ese mismo circuito cuando fue tercer lugar. Era su segundo pódium con Red Bull.

“El año pasado conseguí mi segundo podio con el equipo en Francia, y tengo muchas ganas de intentar repetirlo. Paul Ricard es un circuito desafiante porque hay diferentes líneas de carrera que puedes tomar a través de las curvas y no es fácil saber cuál es la mejor para usar”, concluyó.

¿A QUÉ HORA SE CORRE EL GRAN PREMIO DE FRANCIA?

GP DE FRANCIA

Circuito Paul Ricard, 53 vueltas

Práctica 1 Hoy 07:00 hrs.

Práctica 2 Hoy 10:00 hrs.

Práctica 3 Mañana 06:00 hrs.

Clasificación Mañana 09:00 hrs.

Carrera Domingo 08:00 hrs.

Transmisión Fox Sports Plus

Las carreras que se han disputado en el circuito Paul Ricard con dos triunfos para Lewis Hamilton y uno de Max Verstappen

