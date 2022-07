Maribel Domínguez y otros escándalos dentro de la selección femenil mexicana

La ex goleadora Maribel Domínguez fue separada de su cargo como entrenadora de la selección femenil mexicana sub-20 por “una falta grave”, supuestamente acoso sexual. Pero no es el único “escándalo” que se ha suscitado en torno al Tri femenil y aquí recordamos otros casos:

NO CLASIFICARON AL MUNDIAL DE 2023 Y JUEGOS OLIMPICOS DE 2024

Un fracaso total fue el paso de la selección femenil mayor por el premundial de Concacaf donde se fueron con las manos vacías. Las dirigidas por Mónica Vergara no pudieron ganar un solo partido en la fase de grupos ante rivales, en el papel cómodos como Jamaica y Haití, pero además no fueron capaces de anotar goles. Al final se quedaron sin Mundial ni Juegos Olímpicos, un papelón.

LEONARDO CUÉLLAR, “CACIQUE” DE LA FEMENIL

El ex jugador de Pumas Leonardo Cuéllar manejó por casi 17 años a las selecciones femeniles de México con algunos buenos resultados como la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 1999, oro en los Centroamericanos de 2014 y dos clasificaciones a los mundiales de Alemania 2011 y Canadá 2015.

Esos resultados le valieron para quedarse tanto tiempo en el cargo como entrenador, pero mientras eso pasaba, al interior del grupo había una serie de acusaciones contra él por supuesta homofobia ya que no permitía que las futbolistas se tomaran de la mano o compartieran contenido en sus redes sociales.

VETO A CHARLYN CORRAL

Charlyn Corral es una de las jugadoras más talentosas que ha dado México, sin embargo sobre ella cayó un supuesto “veto” en la selección mexicana por haber hecho una declaraciones polémicas en contra de la gestión de Leonardo Cuéllar y su hijo Christopher.

Corral pidió cambios en los procesos de selecciones nacionales y al parecer eso no le gustó al ex melenudo jugador de Pumas: “(Leonardo) Cuéllar ha hecho mucho por el programa, pero necesitamos nuevas ideas. No lo hago por mí, es por México y el crecimiento del futbol femenil. Necesitamos más competencia, más jugadoras para avanzar”, declaró en su momento Charlyn quien no aparece en el Tri desde 2019.

