Miguel Herrera sobre Dani Alves: “Nunca dije que no era buen jugador”

Miguel Herrera, director técnico de los Tigres de la UANL, aclaró sus polémicas palabras hacia Dani Alves, cuando recién se vinculó al brasileño con el futbol mexicano, pues se habló de que Tigres podría ser uno de sus destinos, aunque finalmente se unió con los Pumas, para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

En su momento, el Piojo dijo que Dani Alves no entraba en planes de Tigres, principalmente por su edad, a lo que el exjugador del Barcelona respondió, burlándose del estratega mexicano.

Este viernes, previo a enfrentar al Atlas en la cuarta fecha del presente certamen, Miguel Herrera aclaró sus palabras, señalando que en ningún momento mencionó que era un mal jugador, y que se confundieron sus declaraciones.

“Yo dije que cualquiera que lleve a Dani Alves sería una bomba. No era la posición que necesitaba, no tenía plazas de extranjero. En ningún momento dije que no era un buen jugador”, señaló Miguel Herrera. “Es el más exitoso de la época del futbol, ¿cómo voy a decir esa estupidez? es una noticia bomba, como cuando vino Ronaldinho”, añadió.

“Hoy Dani es una bomba. Pumas a lo mejor sí lo necesitaba y se dieron las posibilidades, tenía plazas de extranjeros y la ocupa con un extraordinario jugador”.

El Piojo Herrera aplaudió el fichaje de Dani Alves con Pumas, pues considera que la llegada de jugadores del nivel del brasileño, le ayuda a la Liga MX a ser más competitiva.

Dani Alves anunció la mañana de este viernes que ya vuela a la Ciudad de México, para reportar con Pumas y someterse a las pruebas médicas correspondientes y posteriormente ser presentado de forma oficial.

