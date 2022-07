Checo Pérez termina muy confundido la carrera en Francia

Un amargo sabor de boca le quedó al piloto mexicano Sergio Pérez luego de que en las vueltas finales del Gran Premio de Francia, dejó escapar el tercer lugar al dejarse rebasar por George Russell de Mercedes.

Tras el resultado, el tapatío terminó muy confundido pues no entendía lo que había pasado y se tuvo que resignar con un cuarto lugar.

“Hubo un problema con el Virtual Safety Car que habían dado la indicación que se acaba fuera de la nueve y no fue así, entonces se acabó en la entrada a la 15. Cuando se para el safety car yo estaba muy cerca de mi delta entonces no podía acelerar. No entiendo qué pasó, creo que tuvieron un problema en la torre de control porque no entiendo”, declaró el conductor de Red Bull a Fox Sports.

🚨 "HUBO UN PROBLEMA CON EL SAFETY CAR"



Tenemos las reacciones del 'Checo' Pérez 🇲🇽 luego de dejar ir el tercer lugar en el cierre del #FrenchGP ante Russell



"NO ENTIENDO QUÉ PASÓ... NOS COSTÓ EL PODIO" 🥺#F1xFOX pic.twitter.com/YMCuxf71fz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 24, 2022

Calificó la carrera como muy dura pues los Mercedes estaban muy rápidos y estaba siendo difícil mantenerles el ritmo.

“Nos costó el podio pero al final fue una carrera donde no tuvimos mucho ritmo. Iban bastante rápido, especialmente cuando la degradación llegaba me costaba bastante ir detrás de Lewis Hamilton, especialmente en el sector 1″, concluyó.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV