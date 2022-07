Pavel Pardo asegura que altos costos impiden la venta de mexicanos a Europa

El futbol mexicano continúa sufriendo la ausencia de jugadores en el viejo continente, situación en la que Pavel Pardo apuntó a una de las principales problemáticas.

En conferencia con los medios, Pardo señaló que los grandes costos de las cartas de los jugadores es importante para que la Bundesliga no busque a futbolistas mexicanos.

“Cuando los clubes alemanes importantes ven hacia México, es el precio tan alto a veces el que impide que salgan. A veces los clubes alemanes voltean y prefieren ver otros mercados. Ese es uno de los obstáculos que siempre ha habido. A la Bundesliga le gustan los jugadores mexicanos. Habrá que crear un esquema para que estos jóvenes puedan irse antes”, dijo.

Por otra parte, el ex seleccionado nacional apuntó al mal momento del Tricolor, de cara a Catar 2022.

“Lo ha dicho Martino, no se pasa por un buen momento. Los jugadores son conscientes, todos queremos que estén bien la Selección. Hoy México pasa por un momento no tan bueno. Cada jugador, en sus equipos, deben estar en el mejor nivel, si no ganas el primer partido en el Mundial, te vas a meter en problemas, no podemos pensar en el quinto partido si no se ha ganado el primero”, comentó

Por otra parte, señaló a Publimetro las cualidades de Jaime Ordiales, nuevo director de selecciones nacionales. “Es una persona que conozco muy bien, sé como piensa, sé como trabaja y creo que la experiencia que tiene lo va a plasmar en la Selección nacional”.

Como uno de los elementos que triunfo en el futbol alemán, Pavel Pardo mandó un mensaje a jugadores como Santiago Giménez, que está a punto de dar el salto al futbol europeo.

“Que vayan con la mentalidad de dar lo mejor. En Europa, si no das el 100% en cada partido, en cada entrenamiento, será muy difícil por que hay mucha competencia. Así que les recomiendo que lleven todo lo que saben con profesionalismo”

Por último, habló de la importancia de la Bundesliga y su alianza en México para realizar una fiesta en el país. “Como embajadores estamos hace tiempo como embajadores y este tipo de eventos son para llevar a la gente el como se siente la Bundesliga. Ahora queremos que más mexicanos puedan estar en la liga, y que trasciendan en Alemania”, agregó.

Pavel Pardo, destacado seleccionado nacional, triunfó en la Bundesliga entre 2006 y 2008, en donde conquistó el título en 2007, con el Sttutgart.

