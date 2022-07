Famosa golfista denuncia acoso: “tengo mucho miedo y no salgo de casa”

La famosa golfista estadounidense, Paige Spiranac, no se guardó nada y denunció públicamente el acoso que ha sufrido durante las últimas semanas, tanto personalmente y a través de redes sociales.

La popularidad de la deportista de 29 años de edad, incrementó tras haber sido considerada como “la mujer más sexy del mundo” por la revista Maxim, etiqueta que le pusieron el pasado junio.

Tras ello, Paige Spiranac denunció lo mal que la ha pasado en cuanto acoso se refiere, señalando que incluso a veces prefiere no salir de casa. “Llevo tiempo lidiando con problemas de seguridad y tengo mucho miedo”, dijo durante el podcast Playing A Round with Paige Renee.

“No salgo de casa. Empiezo a sentir que vivo en una burbuja, y es algo que nunca había experimentado. No sé quién está ahí fuera, quién me sigue, quién me acosa. Sé que mucha gente dice: Bueno, es parte de tu trabajo. Pero no, no debería”, añadió.

Paige Spiranac contó una anécdota no agradable que recientemente pasó. “Un hombre se me acercó y me pidió una foto y no le di mayor importancia. Pero luego comenzó a decir que le había estafado 10.000 dólares y empezó a amenazarme. Fue una situación realmente aterradora. Resulta que este hombre fue estafado por un perfil falso que alguien creó haciéndose pasar por mí y tenía un número falso, estaba desquiciado”.

Paige Spiranac era una de las grandes promesas del gol estadounidense; sin embargo, fue en 2016 cuando lo dejó, para dedicarse a su faceta como influencer. En Instagram cuenta con más de 3.5 millones de seguidores.

