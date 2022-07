París 2024, en cuenta regresiva para su inauguración

20h24, 26 juillet 2024.

Les regards du monde entier se tournent vers la Seine.

Que la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques commence ✨

-

It’s 8.24pm on the 26th of July 2024.

All eyes on the Seine in Paris.

Enjoy and let the Olympic Ceremony unfold ✨