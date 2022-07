Santiago Giménez se lesiona en empate de Cruz Azul

Avanza rápido el torneo de Apertura 2022 de la Liga MX que enfrentó al Atlético de San Luis en contra de Cruz Azul como parte de la jornada 5 del torneo en el Estadio Alfonso Lastras, donde se encendieron las alertas en el equipo celeste con la lesión de Santiago Giménez y también por el funcionamiento inconsistente de la escuadra.

En el primer tiempo, el equipo de San Luis fue el dominador del encuentro generando múltiples ocasiones de gol que fueron detenidas por Sebastián Jurado, portero de Cruz Azul, o salieron desviadas de su arco y se mantuvo el empate sin goles.

Para el inicio del segundo periodo, la Máquina arrancó con mayor dinamismo; sin embargo, el delantero Santiago Giménez tuvo que ser sustituido al minuto 48, después de que se tiró en el campo e indicó que no podía seguir, consecuencia de una lesión, al parecer de tipo muscular y Tabó ingresó en su lugar.

Liga BBVA MX Apertura 2022 Atletico San Luis vs Cruz Azul (Omar Martinez/Omar Martinez)

Las malas noticias no pararon para el Cruz Azul en la segunda mitad, ya que Alejandro Mayorga también tuvo que ser reemplazado por lesión, el futbolista tuvo que salir a bordo del “carrito de las desgracias” visiblemente adolorido y Ángel Romero tomó su lugar.

Aún no se tiene reporte médico de la condición de ambos jugadores pero se contempla que la lesión de Giménez no sea algo importante que ponga en riesgo su posible pase al Feyenoord de Holanda; sin embargo, existe mayor preocupación por Mayorga que no logró salir por su propio bien y es pieza importante del equipo azul.

Después de ese momento, el partido subió de ritmo y ambos equipos se mostraron más ofensivos generando peligro en ambas áreas pero ninguno de los dos equipos pudo abrir el marcador y el juego terminó con empate a cero que deja a ambos equipos con cinco puntos.

