Gignac le hace guiño a Boca Juniors

El máximo goleador de la historia de los Tigres, André-Pierre Gignac, causó polémica en redes sociales al publicar una foto vestido con la playera de otro club que no fuera el Olympique de Marsella o los felinos.

La mañana de este jueves, el francés lució los mismos colores azul y amarillo, pero esta vez con el escudo de Boca Juniors, utilizando la playera de visita del club argentino.

La polémica surge porque en el año 2019, Gignac reveló en una entrevista con grupo Reforma que estuvo cerca de fichar con el Boca, inclusive asegurando que la oferta recibida era igual económicamente a la que tenia con los Tigres.

Gignac sube foto con playera de Boca Juniors Gignac es fanático del Boca Juniors de Argentina. Foto: 10apg instagram

“La oferta de Boca fue muy en serio. Yo no quería faltar el respeto a Boca, porque es un gran club y me encanta ese club. Pero no había marcado mi gol 105. Además, yo dije en varias entrevistas que me quería retirar en Tigres”

“Hicieron el esfuerzo para mí contrato. Iba a cobrar lo mismo que aquí, entonces no perdía nada”, agregó el futbolista sobre la oferta que le hizo el club de la Ribera.

“Era perfecto, pero he dicho varias veces que quería terminar mi carrera en Tigres. Tenía la chance de ganar la Libertadores, tener revancha mía y de Boca contra River, porque perdieron la final un año antes” especificó en dicha entrevista.

Boca Juniors es un club que le gusta al “Bomboro” y ahora ya se le ve utilizando el jersey auriazul como fan.