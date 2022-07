George Kittle, de San Francisco, busca celebrar al estilo de la lucha libre en México

Los San Francisco 49ers regresan a México, y el receptor George Kittle se mostró muy contento, y buscará compensar ese amor de la afición tricolor, con un festejo al puro estilo de la lucha libre.

En conferencia de prensa, el ala cerrada de San Francisco apuntó a que buscará llevar algún artículo del pancracio en el Estadio Azteca.

“Me encantaría hacer algún tipo de celebración al estilo de la lucha libre. Voy a encontrar algo que hace para divertirnos con algún artículo de la lucha, tal vez pueda tenerlo en algún lugar y usarlo en la anotación”

Por otra parte, George Kittle apuntó a que Pentagón jr. es uno de los luchadores que más sigue, aludiendo a su celebración.

“Mi luchador favorito es Pentagón Jr., de él tomé mi ceremonia de celebración al anotar con la señal del ‘Zero fear’ (cero miedo). Lo conocí hace tiempo, le cambié un jersey por una máscara. Me encanta verlo luchar. También sigo mucho a Re Mysterio, me encanta el impacto que tiene en la lucha libre, es una leyenda y no me pierdo cada que puedo veo sus funciones.

El tight end de los 49ers de San Francisco George Kittle avanza con el balón ante los Seahawks de Seattle en un partido de la NFL, el 5 de diciembre de 2021. (AP Foto/Elaine Thompson) (Elaine Thompson/AP)

Además, Kittle indicó que espera que la afición mexicana respalde a San Francisco en este duelo, en el mes de noviembre.

“En mis redes tengo interacción con gran cantidad de fanáticos mexicanos; sé que el Estadio Azteca es un gran estadio por lo que espero que ese día sea rojo y dorado de principio a fin; definitivamente los 49ers estarán bien cobijados esa noche”, dijo.

Además, esta será la primera ocasión en que el ala cerrada tenga un juego en México.

‘’Nunca he jugado fútbol americano fuera de Estados Unidos, será una experiencia asombrosa. Sabemos que hay una gran cantidad de aficionados de la NFL en México.

Vamos a dar todo en el partido, hay seguidores en México que no tienen la oportunidad de ir al estadio y vernos en vivo semana a semana como acá. Estoy entusiasmado para jugar ahí contra Arizona.’’

San Francisco y Arizona Cardinals se enfrentarán el 21 de noviembre en el Estadio Azteca.

