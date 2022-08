Geoffrey Fernández: ‘Tener a Medvédev en Los Cabos posiciona al evento’

El Abierto de Los Cabos arranca este lunes y Publisport habló con Geofrrey Fernández, director del certamen, quien nos habló de lo que nos espera para esta edición, en la cual regresa el público tras dos años de ausencia.

¿Cómo te sientes para la sexta edición del Abierto de Los Cabos?

— Me siento muy contento; primero que nada, por estar de vuelta al cien. Han sido dos años realmente complicados en los cuales no tuvimos público; en el 2020 no tuvimos el evento y en el 2021 se celebró a puerta cerrada. Regresar es la mayor de nuestras emociones y con dos cosas adicionales: el nuevo estadio y teniendo un gran elenco; recibiremos a tenistas top ten, algo que siempre habíamos buscado. Con estos dos temas, es lo que más nos entusiasma, la respuesta de la gente ha sido maravillosa. Vamos a tener público al 100% de la capacidad.

¿Qué medidas sanitarias se tomarán en esta edición?

— Nos hemos adaptado a las medidas de la ATP y del gobierno. Lo más importante a señalar es que las medidas de la ATP han bajado, la mayoría de los tenistas hoy por hoy están vacunados y, al llegar a cualquier sitio donde se juegue tenis, ya no es necesario que se hagan una prueba, únicamente tienen que realizársela en dado caso de tener síntomas, entonces de alguna manera nos ayuda a todos a entender el proceso.

¿Cómo fue el proceso para obtener el ‘sí’ de Daniil Medvédev, actual número uno del mundo en el ranking de la ATP?

— Fue un tema que nos llevó mucho tiempo, pero fue algo muy bueno, porque ayuda al torneo a posicionarse mejor internacionalmente. Empezó la plática con él en Acapulco, se sintió cómodo con todo lo que le presentamos y posteriormente lo charlamos y cerramos el tema, y ha sido una buena respuesta y todo caminó de la mejor manera.

¿Cuál será la bolsa a repartir este año?

— En esta sexta edición, la bolsa a repartir serán 873 mil dólares. Será la cuarta bolsa más atractiva de todo el tour.

¿Qué tan complicada es la organización de este evento?

— Lleva horas, meses sin parar de trabajar. Un evento como el Abierto de Acapulco y el Abierto de Los Cabos necesita un año de planeación, no paramos y siempre queremos hacer las cosas mejor edición tras edición, requiere muchísima programación, cada ocasión que se realiza nos damos a la tarea de comprender lo que funcionó, pero también todo lo que no trabajó como se esperaba, en dónde podemos mejorar y comprender a la prensa, afición, jugadores.

¿Ha aumentado el interés de la gente por el deporte blanco en México?

— La afición ha ido creciendo muchísimo, de hecho, la franquicia fue comprada derivado del interés que hay, que si bien no tenemos grandes tenistas hoy en día en nuestro país, los fanáticos han sido espectaculares, nunca nos han defraudado, todo lo que hemos hecho nos ha funcionado muy bien, lo que efectuamos en Acapulco, en Los Cabos, cuando trajimos a Roger Federer. Siempre superamos la asistencia en cada uno de nuestros eventos y eso nos dice que la afición es bastante noble. Es una de las mejores que hay en el mundo.

¿Qué decirle a la afición que se dará cita en Los Cabos?

— Es un evento muy familiar, es una experiencia bárbara, pensada en toda la familia y para todas las edades. Durante toda la semana habrá diversas actividades, es un evento anclado al tenis, pero tendremos una amplía oferta de entretenimiento con conciertos, fiestas especiales, Family Day, habrá mucha interacción con los jugadores en diversas acciones que se tienen planeadas, propuestas gastronómicas; además de grandes juegos con excelentes tenistas, es una experiencia integral. Deben estar seguros de que será el mejor año del torneo, y para los que no puedan asistir, los invito a que nos sigan en la televisión, estaremos pasando todos los partidos y será una gran semana.