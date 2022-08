Alexa Moreno, una princesa que rompe esquemas

Alexa Moreno, una princesa Disney que desea inspirar a la juventud

En 2018, la atención de millones de mexicanos se centró en la noticia de que por primera vez en la historia una mexicana lograba conquistar un podio en la disciplina de gimnasia artística; Alexa Citlali Moreno Medina, se colgó la medalla de bronce en salto de caballo en el Mundial de la especialidad. Solo unos años después, la originaria de Mexicali siguió escribiendo historia al obtener el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 mostrando que el esfuerzo, compromiso y voluntad sí rinde frutos.

La historia de lucha de Alexa Moreno es parte de la campaña de Disney Princesa que busca seguir inspirando a niños, niñas y jóvenes a perseguir sus metas, en platica con Publisport la atleta habló al respecto.

¿Qué significa para ti ser una Princesa Disney?

-Me fascina, es algo que nunca había imaginado porque ni siquiera lo sueñas, es algo muy bonito porque juntas las historias de Disney con las de deportistas es fascinante porque son inspiradoras porque ligas personajes ficticios con algo que realmente existe, piensas ¿por qué yo no voy a poder?, es algo que mueve a muchas personas, los motiva a seguir adelante y de verdad intentarlo.

¿Cómo observas este paso donde el deporte se utiliza para inspirar a más personas?

-Nosotros como deportistas nos enfocamos en entrenar y nos dedicamos a competir, de ahí pasar a ser figuras públicas es un salto que es difícil. Muchos de nosotros somos personas introvertidas pero existen muchas historias inspiradoras que siempre son de ser tenaz, de resiliencia porque esto del deporte es un obstáculo tras otro que hay que estar enfrentando y no quitar el dedo del renglón porque tienes una gran meta. Entonces, si tomas todas esas historias y las ligas a algo que es muy fácil de aceptar como son las películas todo es mucho fácil de entender y eso puede motivar a generaciones súper jóvenes.

¿Cuál es el mensaje que tú le darías a todos los jóvenes atletas que ya observaron que en México hay muchos más deportes?

-A mi lo que más me importa es que se noté que los deportes individuales también somos importantes y no nada más competimos en Juegos Olímpicos cada cuatro años, nosotros competimos todos los años y pasamos por un proceso largo para poder llegar ahí, Todo lo que hay detrás mucha gente no lo sabe. A mí lo que me gustaría es que sepan que el camino no es fácil, no siempre vas a tener rachas buenas, a veces tenemos momentos y temporadas malas pero tienes que buscar la forma, hay que aprender de todos tus errores e identificar que te sirve y que no, y con eso aprender para seguir avanzando y eso hará más satisfactorio llegar a la meta.

Al hablar de princesas se tiene la idea de que son personajes a las que todo se les da. ¿qué opinas de eso?

-Ahora hablamos justo de que eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo y en este momento ya son personajes mucho más independientes, ya no están esperando a ser salvadas por alguien. Es ver sus debilidades pero también como afrontas esos obstáculos para poder seguir avanzando en su camino. Van aprendiendo a conocerse a si mismas, que son cosas importantes que queremos saber y que vamos experimentando y por eso es fácil identificarse con eso.

Te puede interesar: Viaja, diviértete, conoce y ahorra en el TAX FREE WEEKEND en Laredo Texas

¿Cómo te sientes de se parte de esta inicIativa?

-Es muy emocionante, es algo que no había experimentado, vermo como princesa no es algo fácil para mí pero me gusta, es muy divertido.

Alexa Morena se suma a Beatriz Ferreira de Brasil, a la argentina Jacinta Martínez y Macarena Pérez de Chile como las protagonistas de estas historias deportivas.