Andrea Martínez, jugadora de Pumas CU de Onefa, aconseja a mujeres aferrarse a sus sueños

La temporada 2022 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) será histórica pues por primera vez, una mujer será incluida en el roster de uno de los equipos: Pumas CU.

El equipo auriazul incluyó a Andrea Martínez de 23 años en su staff de pateadores luego de verle cualidades como jugadora de futbol soccer, y ahora tratará de ganarse la confianza del coach José Luis Canales para tener minutos dentro del terreno de juego.

Por lo pronto para ella es un sueño cumplido y se mostró agradecida con los Pumas de darle la oportunidad para demostrar que las mujeres también pueden jugar futbol americano.

“Me honra que las personas apoyen todo esto que esta sucediendo pero yo me siento una más del equipo” — Andrea Martínez

“Lo que le diría a cualquier mujer que quiera jugar cualquier deporte, no solo futbol americano, es que confíen en ellas mismas. Solamente nosotras sabemos lo capaces que somos, hasta donde llegamos y que es lo que podemos hacer; que se aferren a lo que ellas quieren, a sus sueños, a sus metas”, declaró la kicker.

“Andrea esta compitiendo con otros dos pateadores y la disputa es muy pareja. Ella es especializada en puntos extra y lo está haciendo muy bien” — José Luis Canales

“Cualquier mujer puede ser capaz de competir tanto con mujeres como con hombres, es más cuestión de capacidad, de aferrarse y ponerle mucho empeño en los que haces. Ya no me cuesta tanto trabajo ver que voy a ser la primera mujer en jugar la liga, solamente creo que que es seguir concentrándome, enfocándome e ir hacia el mismo lugar que todos ellos”, agregó.

Silvia Escamilla/Publimetro

Dijo que no se siente presionada por estar en una liga plagada de hombres y se integrará a su nuevo equipo como una más del roster.

Silvia Escamilla/Publimetro

“No me siento abrumada, desconcentrada, y tampoco es que piense que todos los ojos están sobre mí, más bien pienso que es sobre el equipo. Yo soy una jugadora más, no es que sea LA JUGADORA. Me honra que las personas apoyen todo esto que esta sucediendo pero yo me siento una más del equipo. La expectativa es sacarme de mis límites, llevarme lo más lejos que pueda en el ámbito profesional y personal”, mencionó.

Silvia Escamilla/Publimetro

En cuanto al trato que recibirá, el entrenador Canales reiteró que lo único diferente para con ella será en el momento de estar en vestidores donde tendrá su propio espacio, en lo demás la relación será igual como con todos.

“La realidad es que no se ha cambiado nada, igual le toca el mismo regaño que a todos si llega a pasar algo mal. Es una jugadora más dentro de nuestro roster de 70 jugadores. Lo único que ha cambiado es el tema de protocolos que tiene su propio espacio con nuestra doctora y la fisio, además de regadera y baño propio, pero en lo demás es exactamente lo mismo para todos”, afirmó el entrenador.

Finalmente Andrea quiso reconocer el apoyo que ha recibido por parte de su familia y confesó que se sienten orgullosos de ella.

“Mi familia está muy orgullosa de lo que hice, de lo que estoy haciendo. Ellos me apoyan mucho y se siente felices de que esté probando esto”, finalizó.

Coach reconoce esfuerzo de Andrea

El entrenador José Luis Canales se mostró contento de tener una mujer en su equipo para la próxima temporada de la ONEFA, y reconoció el esfuerzo de Andrea Martínez para llegar ahí.

“Estoy muy orgulloso de Andrea, de cómo lo ha hecho, cómo ha enfrentado este gran reto. Entiendo que no ha sido fácil entrar a un nuevo mundo que somos los Pumas de futbol americano y competir contra varones. También estoy orgulloso de nuestro equipo por como ha visto y enfrentado esto, por la hermandad que han hecho con Andrea, obviamente no hay ninguna diferenciación. Estamos orgullosos de la Universidad, siempre hemos sido pioneros en el futbol americano nacional. Que bueno que en este 95 aniversario de la UNAM tengamos la oportunidad de tener una mujer en nuestro equipo”.