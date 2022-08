Chicharito Hernández desprecia a niño que quería fotografiarse con él

Javier Chicharito Hernández ha sido muy criticado durante las últimas horas, luego del video que se filtró en redes sociales, donde se observa el momento en el que desprecia a un pequeño que buscaba fotografiarse con él.

En las imágenes publicadas se ve al delantero mexicano saludando a un grupo de aficionados, momento en el que el niño se acerca a él, pero le dice que “no” a una fotografía ni autógrafo, por lo que el pequeño no insistió más.

“Que despota y payaso este tipo, vergüenza que sea de Guadalajara …., despreciar a un niño que le paso al tipejo, pero no me debería extrañar su actitud, si a sus hijos no los pela que se puede esperar!!! Seguro le echará la culpa al Covid”, fueron las palabras de Chamonic3, la usuaria que compartió el video en redes sociales.

Chicharito Hernández sigue siendo uno de los futbolistas más queridos por la afición mexicana, quien ha pedido al delantero para la Copa del Mundo de Catar 2022, justa en donde -seguramente- no será convocado, debido a que no ha sido considerado en los últimos años por Gerardo Martino.

El atacante tapatío actualmente milita con el LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS), donde se alista para su próximo compromiso, que se dará el sábado 6 de agosto, cuando visiten al Sporting de Kansas City del también mexicano Alan Pulido.

