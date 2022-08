¿Qué cambió en la Liga MX tras el último Querétaro vs Atlas?

El 5 de marzo del 2022 quedó manchado como uno de los capítulos más oscuros de la Liga MX, después de la violencia que se vivió en el duelo entre Querétaro y Atlas, en el estadio La Corregidora.

Decenas de heridos, detenidos, suspensiones y muchas cosas por reflexionar dejó ese compromiso y los equipos protagonistas se volverán a ver, ahora en la Jornada 7 del Apertura 2022.

Tras este hecho que marcó al futbol mexicano, estas son algunas de las cosas que han cambiado desde aquel 5 de marzo.

Heridos ¿Hubo muertos?

De acuerdo al reporte oficial, hubo 26 heridos, tres de gravedad y afortunadamente no hubo un solo muerto, tras la pelea entre las barras de Querétaro y Atlas.

Sanción a las barras

Tras los hechos sufridos en La Corregidora, la Liga MX dio a conocer que el Querétaro jugará por un año a puerta cerrada, independientemente de la sede donde se dispute el partido; esta sanción aplica para todas las categorías de la institución, y la barra del Querétaro no podrá asistir tres años a los partidos como local y un año como visitante, mientras que la barra del Atlas es sancionada y no podrá asistir a los partidos que su equipo juegue de visitante. Además, No se permitirá el ingreso de Grupos de animación visitantes a cualquier estadio de la Liga MX, de manera permanente, se informó el 8 de marzo.

¿Cuál será el operativo de seguridad para el Atlas vs. Querétaro?

José Abella pide paz para el partido entre Atlas y Querétaro

¿Cuántos detenidos hubo?

Hasta el pasado 14 de julio había 57 personas detenidas por los actos de violencia, pero 13 personas fueron liberadas, pero con distintas sanciones.

Querétaro Van 17 personas detenidas por los hechos ocurridos en la Corregidora (Omar Martinez/Omar Martinez)

Sanciones a Querétaro

Tras los hechos, La actual administración encabezada por Gabriel Solares queda inhabilitada por cinco años de cualquier actividad de un club afiliado a la Federación Mexicana de Futbol. Mientras que Adolfo Ríos se le redujo la suspensión por un año.

El equipo pasó a manos de Grupo Caliente, quien tendría un plazo para vender al equipo; es importante mencionar que la sanción es para el club, por lo que permanecerá aún con nuevos dueños. También una Sanción económica por 1 millón 500 mil pesos.

Implementación del FAN ID

Desde el Apertura 2022, la Liga MX anunció la implementación del FAN ID, con el propósito de abonar a la seguridad de todos los asistentes a los juegos, así como poder reconocer a aquellos que incurran en actos de cualquier tipo de violencia pero sin poner en riesgo la privacidad de la información de todas las personas que acudan a observar el juego.

FAN ID La Liga MX busca implementar lo más pronto posible el FAN ID en los Estadios (Getty Images)

Salida de Hernán Cristante

Hernán Cristante fue criticado por un video en donde “alentaba” a los barristas, a pesar de la protección que le dio a los fanáticos. Tras finalizar el torneo, fue cesado de su cargo y asumió la dirección de Bravos de Juárez.

Publimetro te recomienda