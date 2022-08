Ricardo Peláez asegura que renunció a Chivas, pero Amaury no aceptó

Ricardo Peláez rompió el silencio sobre las críticas sufridas y aceptó que sí presentó su renuncia como director deportivo de las Chivas, pero que el dueño Amaury Vergara, no aceptó la misma.

En entrevista en el canal oficial del equipo, Peláez afirmó que no va a estar renunciando cada 15 días a su cargo.

“Lo hice en una ocasión (renunciar) y Amaury no me lo aceptó. Hoy es el tercer o cuarto partido que me pierdo en 15 años. No estoy porque me operaron y por algo de coágulos. Renuncié, no me aceptó la renuncia y no voy a estar haciéndolo cada 15 días. Él tomará la decisión cuando sea adecuado cuando me tenga que ir”, dijo.

Por otra parte, también apuntó a que no es tan satisfactorio lo que ha conseguido con el Rebaño.

“Hemos sido inconsistentes y no estoy nada contento con lo que hemos hecho en Chivas. He quedado a deber, pero le estamos haciendo bien para que los jugadores lleguen al primer equipo o Europa”.

También, señaló que sí buscaron a Brandon Vázquez y a Henry Martín, pero los costos y algunos problemas con las directivas impidieron los fichajes.

“Ahorita que tuvimos el problema de JJ y tratamos de traer jugadores, pensamos en Brandon Vázquez que es una promesa, puede llegar a ser un gran jugador. Plataformas ‘¿Cuánto?, 500 mil dólares, teléfono con directivo, ¿cuánto?, 5 millones, esa es la realidad, hubo intento de negociaciones y me lo suben de 500 mil a 5 millones”

(Henry Martín) “Sí, no llegó tan lejos, hubo contacto con la directiva del América y con el jugador. Fueron varios factores, ya no continuó ese contacto. Pero sí un acercamiento como posibilidad, no se dio en ese momento, no sé a futuro”, señaló.

