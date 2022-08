A un año de su partida del Barça, así le ha ido a Lionel Messi

El 5 de agosto de 2021 quedó marcado en la historia del futbol internacional, pues fue ese día cuando Lionel Messi dejó de ser jugador del Barcelona, luego de defenderlos por más de dos décadas y conseguir todo con el cuadro culé.

La noticia sorprendió a más de uno, pues a pesar de que ya se especulaba que el astro argentino abandonaría al club de sus amores, también se creyó que la directiva blaugrana finalmente lo lograría retener, pero no fue así.

El momento de la despedida fue aún más nostálgico cuando Lionel Messi rompió en llanto frente a los medios de comunicación. “Hoy me toca despedirme de esto, llegué muy chiquitito, con 13 años. Me voy con mi mujer, con tres catalanes-argentinos. Le he prometido que tras unos años fuera volveremos, porque ésta es nuestra casa”, fueron las palabras de Leo.

Lionel Messi (Getty Images)

Hoy, 5 de agosto de 2022, se cumple un año de la partida del argentino del Barça y, ¿cómo le ha ido tras dicha decisión?

Al concluir su amplia y exitosa trayectoria con el Barcelona, Messi fichó con el París Saint-Germain, equipo en donde no ha triunfado como se esperaba, aunque sí ha expuesto dentro del terreno de juego el gran nivel que mantiene.

En la temporada 2021-2022 de la Ligue 1, Leo Messi marcó 6 goles en 26 partidos disputados, mismos en donde se hizo presente con 15 asistencias. En la Champions League jugó 7 encuentros, marcando 5 anotaciones, en la competencia europea su equipo fue eliminado en octavos de final por el Real Madrid.

Con el conjunto parisino sumó a su palmarés dos títulos más, al conquistar la Ligue 1 y la Supercopa de Francia.

Lionel Messi (Getty Images)

¿Messi regresará al Barça?

El astro argentino tiene contrato con el París Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2023; es decir, para la temporada 2022-2023, tras ello, se desconoce aún si ampliará su vínculo con la escuadra francesa o bien, se marchará.

El sueño de todo aficionado culé es ver regresar a Lionel Messi, y el panorama no es del todo desalentador, pues en menos de un año -y si no renueva con el PSG- será agente libre, por lo que podría volver con el Barcelona, aunado al deseo de Joan Laporta en ver a la Pulga nuevamente defender los colores blaugranas.

