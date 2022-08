¿Dónde y a qué hora ver Verano de Escándalo 2022?

La Triple A está lista para su magno evento Verano de Escándalo, última gran función previa a la Triplemanía 30 en la Arena Ciudad de México, en donde estarán vivas varias rivalidades.

En esta función, realizada en el Nuevo Lienzo Charro, Isla San Marcos, en Aguascalientes, Aguascalientes, se pactaron seis luchas de alto impacto.

Pero una de las que más morbo ha causado en redes sociales es la lucha de apuestas entre Lady Shani e Hijo del Tirantes, en donde estarán en juego sus cabelleras.

Esta lucha llega tras varias semanas en donde el famoso referí le ha hecho la vida imposible a la enmascarada, por lo que llegaron a las últimas consecuencias.

Además, en la lucha estelar, Taya se unirá a los Lucha Brothers (Pentagón Jr. y Fénix), para verse al Megacampeón de la Triple A, Hijo del Vikingo, que se unirá a Taurus y Chik Tormenta en un gran combate.

Una función imperdible, por lo que te dejamos todos los detalles

Día: Viernes 5 de agosto

Hora: 21:30 Horas

Canales de transmisión: Canal Space *

*La función comenzará a las 20:00 horas, a través del sistema Fite.tv en pago por evento.

Esta es la cartelera de Verano de Escándalo 2022

Lucha estelar por equipos

Taya Valkyrie, Fénix y Pentagon Jr. vs. Hijo del Vikingo, Taurus y Chik Tormenta

Cabellera contra Cabellera

Lady Shani vs. Hijo del Tirantes

Combate por Equipos

Charly Manson, Pagano y Psycho Clown vs. Cibernético, Psicosis y Abismo Negro Jr.

Combate de Ensueño

Laredo Kid vs. Bandido vs. Willie Mack vs. Johnny Caballero

Campeonato Mundial de Tercias de AAA

La Empresa (DMT Azul, Puma King y Sam Adonis) (campeones) vs. Nueva Generación Dinamita (Sansón, Cuatrero y Forastero)

Combate Inicial por Equipos

Aramis, Niño Hamburguesa y Mr. Iguana vs. Dulce Canela, Jessy Ventura y Diva Salvaje

Publimetro te recomienda