Santiago Giménez y su emotiva carta para despedirse de Cruz Azul

Santiago Giménez ya está listo para vivir su aventura en Europa, con el Feyenoord, pero antes se tomó un momento para despedirse de su antigua casa, el Cruz Azul.

A través de redes sociales, y junto a fotografías de algunos momentos en la Máquina, incluyendo la conquista de la novena estrella para la institución, Chaquito Giménez dedicó una carta a toda la afición y a la institución que lo vio nacer futbolísticamente.

“¡Querido Cruz Azul quiero agradecerte antes que nada por todo lo que me has dado y me has dejado vivir, hemos pasado momentos lindos y momentos duros pero todos juntos hemos remado contra corriente para pasar de la tristeza a la alegría! ¡El ser parte de este club me llena de orgullo, desde niño me han enseñado que estos colores son únicos! solo nosotros los cementeros lo sabemos porque esto no es un simple club, es una familia!

Fue a los 9 años cuando me puse por primera vez tus colores y a partir de ahí, me has formado como ser humano, me diste valores, me has preparado para las batallas, ¡me diste el sueño más grande de jugar en primera división y llevarme a la selección! DEMASIADO que agradecerte.

Santiago Giménez busca llegar a la Copa del Mundo

También agradecerles a todos y cada uno de mis compañeros, jugadores, cuerpo técnico, staff. Solo ustedes saben lo que vivimos dentro del vestidor, Todos me han dejado una huella y han hecho que el día a día sea hermoso, sé que seguirán ganando muchos títulos más porque veo el esfuerzo, trabajo y amor al equipo, acá voy a estar apoyándolos siempre, nunca voy a dejar de ser un aficionado más, voy a defender estos colores siempre y ustedes azules me han enseñado que somos la mejor afición de México.

No es fácil salir del club de tus amores pero hay metas que cumplir y sueños que vivir. ¡Esto no es un adiós, es un hasta pronto! Jamás los olvidaré. Gracias gracias y gracias Cruz azul”, escribió.

El delantero mexicano, de 21 años, se despide tras conquistar seis títulos con la Máquina, además de superar el centenar de encuentros.

Santiago Giménez llega al Feyenoord con un contrato de cuatro años, en busca de consolidarse en el futbol neerlandés, y ganarse una convocatoria a Catar 2022.

