Los equipos que le han ganado el Trofeo Joan Gamper al Barcelona

Este domingo los Pumas de la UNAM serán el equipo que se mida ante el Barcelona en la disputa por el Trofeo Joan Gamper, el cual celebrará su edición número 57.

En las 56 ediciones anteriores que se han llevado a cabo, el equipo catalán únicamente ha perdido en 12 ocasiones, por lo que el equipo felino busca ser la derrota número 13 en la historia del mítico trofeo, que sirve para que el Barça presente a su equipo de cara a una nueva temporada.

No será la primera ocasión que el Barcelona se enfrente ante un equipo mexicano, pues en 2014 recibió al León, pero los panzas verdes perdieron por un abultado marcador por 6-0, historia que el equipo que dirige Andrés Lillini intentará revertir, aunque no es un secreto que el panorama no será sencillo.

Los blaugranas han conseguido el título del Trofeo Joan Gamper en 44 ocasiones, y la última vez que lo perdieron fue en 2012, ante el Sampdoria de Italia.

EQUIPOS QUE HAN GANADO EL JOAN GAMPER

F.C. Colonia de Alemania | 2 títulos

U.C. Sampdoria | 1 título

Borussia Mönchengladbach de Alemania | 1 título

Manchester City | 1 título

Juventus | 1 título

C. D. Tenerife de España | 1 título

Újpest Dózsa S. C. de Hungría | 1 título

S. C. Internacional de Brasil | 1 título

Porto | 1 título

R. K. V. Malinas de Bélgica | 1 título

Valencia | 1 título

¿Pumas logrará unirse a la selecta lista?

Mañana será un día diferente, una nueva oportunidad para demostrar la garra auriazul. 🔥🐾💪



🆚| @FCBarcelona

🏟| Camp Nou.

🗓| Domingo 7 de agosto.

⏰| 1 pm (🇲🇽), 8 pm (🇪🇸)

📺| TUDN, Canal 2. #OrigenDeLaPasión #SoyDePumas pic.twitter.com/0glcUNsnFS — PUMAS (@PumasMX) August 6, 2022

