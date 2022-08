La cifra millonaria que tiene que pagar Tigres por sanción del TAS

El equipo de los Tigres de la UANL, se encuentra implicado en un serio problema al ser notificado que fue sancionado por el Tribunal Arbitral del Deportes (TAS) por incumplir en un pago al Club Belgrano por el traspaso de Lucas Zelarayán al futbol de la MLS.

En el año del 2020, el club felino aceptó vender al “Chino” al Columbus Crew, en venta definitiva. Desde entonces el club argentino demando a los regiomontanos al argumentar que a ellos les correspondía una parte de esa transacción al poseer aún una parte de los derechos federativos del jugador.

Finalmente, el TAS resolvió esta situación a favor de los argentinos, por lo que el club universitario tendrá que pagar a Belgrano la cantidad de 2 millones 400 mil dólares, más 300 mil dólares en concepto de intereses.

🚨El TAS falló en contra de Tigres 🇲🇽 en el caso Lucas Zalarayán y el club deberá abonarle u$s 2.4M más intereses a Belgrano de Córdoba. Más detalles, en breve, en @superdeportivo — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 9, 2022

De no hacerlo en los próximos 45 días, el Tribunal dictamino que el club de San Nicolas no podrá fichar en los próximos tres mercados de fichajes, algo similar a lo ocurrido por el Chelsea en el año 2020.

En otras palabras, Tigres si no paga no podrá fichar a nadie hasta el verano del 2024, algo muy duro para un equipo que en cada torneo se arma para luchar por el campeonato.De no pagar el equipo felino será sancionado con todo el peso de la ley