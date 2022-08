Barcelona tiene amargo debut ante Rayo Vallecano

El FC Barcelona no pudo (0-0) con el Rayo Vallecano este sábado en su estreno en LaLiga Santander celebrado en el Spotify Camp Nou, un jarro de agua fría para la ilusión que traía el renovado equipo azulgrana, sin puntería e incluso energía al final.

El equipo de Xavi Hernández se llevó la primera en la frente, aunque solo es la primera. El Rayo se salió con la suya por tercera vez seguida ante su prestigioso rival, con dos victorias por 1-0 y ahora este empate, demostrando ser un equipo maduro y serio.

Descubre que Los mejores momentos en la mesa se viven en familia

Conoce y ahorra en el TAX FREE WEEKEND en Laredo Texas

No se dejó intimidar el cuadro madrileño por el plantel de nuevas estrellas que finalmente pudo alinear el Barça, inscritos todos los fichajes el día anterior salvo Kounde, y repitió gesta. Robert Lewandowski, Rapinha, Dembélé, Ansu Fati y Aubameyang tuvieron al menos una ocasión buena para haber bendecido el debut.

Más de una veintena de disparos hizo el cuadro culé por la media docena visitante y sin embargo el Rayo pudo tener las dos más claras, obligando a Ter Stegen. Al Barça le pudo la ansiedad quizá por la necesidad que tiene de ganar y ganar, después de un año en blanco y del esfuerzo económico del club en esta campaña.

Rapinha y Dembélé dieron amplitud y desborde a los catalanes, pero el Rayo no se descompuso en ningún momento. Los de Iraola estuvieron firmes atrás y manejaron los momentos de agobio sin sufrir en exceso. Lewandowski tardó en aparecer, pero su primer aviso fue un gol en fuera de juego. El equipo de Vallecas se esmeró en cortar las alas a Pedri y Gavi con un gran partido de Pathé Ciss y, en ese juego por bandas, el Barça no tuvo remate franco.

Barcelona Ni Robert Lewandowski pudo darle el triunfo al Barcelona (Joan Monfort/AP)

A los 20 minutos ya empezaron a ser serias las ocasiones locales, del ex del Leeds y al otro lado del galo, con el Rayo encerrado muchos minutos pero bien posicionado. Antes del descanso, Álvaro García dejó esa clara para los de Iraola que paró Ter Stegen. Contra pronóstico, en la segunda parte el Barça no tuvo continuidad y Camello sumó la otra ocasión del Rayo que no entró de milagro.

Viendo el panorama, Xavi tiró del amplio banquillo que esta vez sí que tiene. Ansu Fati y De Jong dieron buen resultado, pero con el internacional español también fallando. El neerlandés dio salida de balón a un Barça que empezaba a ver fantasmas con la franja. En el último arreón también perdonó el equipo azulgrana. Lewandowski, que pidió un penalti, Kessié, otro anulado, y Aubameyang, a quien le sacó el balón bajo palos Catena, rozaron el gol.

Al otro lado, Falcao también vio puerta en fuera de juego ya en el largo descuento, cuando Busquets vio la segunda amarilla y Kessié se molestó en el tobillo. Sin duda un debut lejos del soñado para la nueva etapa del Barça, necesitado de alegrías para dar confianza a un equipo por hacer. El Rayo tiene lo suyo mucho más claro.