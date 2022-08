Carlo Ancelotti anuncia su retiro con el Real Madrid

Carlo Ancelotti se consolidó como uno de los mejores directores técnicos en la actualidad, muestra de ello es lo hecho con el Real Madrid la temporada pasada, donde ganaron la Champions League y la Liga de España, sin dejar de lado el reciente título de la Supercopa de Europa.

Sin embargo, como bien se dice “todo tiene un inicio, pero también un final”, y el estratega italiano anunció su retiro, aunque no dio fecha exacta, lo que sí dijo que le pondrá punto final a su carrera profesional con el conjunto merengue.

“Esta etapa en el Madrid cerrará mi carrera. Después de los blancos, me retiraré. El Real Madrid es el top del futbol. Tiene sentido poner la palabra fin tras esta experiencia” — Carlo Ancelotti

Las declaraciones ofrecidas por el director técnico se dieron previo al debut del Real Madrid en la temporada 2022-2023 de la Liga de España, cuando este domingo visiten Almería, en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

“¿24 títulos en mi carrera? La verdad es que estas cuentas no me importan. Las haré al final, cuando un balance tenga más sentido. Ahora estoy centrado en entrenar, me gusta el trabajo diario. Hasta hace algunos años, mis prioridades eran tácticas, ahora me centro en las relaciones humanas, en conocer a las personas y a las nuevas generaciones”, añadió el legendario exfutbolista y ahora entrenador.

Finalmente, Carlo Ancelotti no perdió la oportunidad de elogiar a la actual plantilla que dirige. “El Madrid es un equipo serio, con jugadores humildes en el que hasta las estrellas tienen los pies en la tierra, el grupo está sano, bien dirigido por los más experimentados como Modric, Casemiro y Benzema. La calidad es indiscutible, pero el componente humano es fundamental, y este Real Madrid es realmente único por eso”.

