Expiloto de Red Bull critica a Checo Pérez

Red Bull es una escudería de Fórmula 1 que tiene grandes logros y que antes de la llegada de “Checo” Pérez, pasó algunos años con varios problemas para encontrar el compañero adecuado para su piloto principal Max Verstappen.

La escudería de los toros recurrió a dos jóvenes como Pierre Gasly en 2019 y Alexander Albon en 2020, siendo este último quien mostró mayor potencial y dejó mejores números. Fue precisamente Alex, quien durante una entrevista se lanzó sobre el tapatío y la decisión de Red Bull, después de contratar al mexicano y mandar al británico a la reserva.

El piloto tailandés tiene también nacionalidad inglesa (Mark Thompson/Getty Images)

”Si miras las distancias que había entre Sergio y Max a principios del año pasado, no fue diferente de lo que fue para mí.”, explicó en entrevista con el portal Auto Motor und Sport. El ahora piloto de la escudería Williams agregó que “la corta edad que tenía en ese momento fue un impedimento para permanecer y que hoy en día todo sería diferente”.

Los números de Albon con RB eran mejores de lo que son ahora con Checo, dice Alex (Bryn Lennon/Getty Images)

“El parón de 2021 llegó en el momento justo. Cuando no estaba conduciendo, puede dar un paso atrás y de repente ver la imagen completa. Me di cuenta de lo importante que es sacar todo del coche. A veces no te sientes cómodo con una configuración, pero sigue siendo la mejor configuración. Tenía que entender eso primero.” mencionó en retrospectiva de su tiempo en Red Bull.

Al ser cuestionado por las diferencias que ve entre Williams y Red Bull, Albon mencionó que: “Red Bull tiene ventajas financieras que aún tienen un impacto incluso con un límite presupuestario. Sin embargo, en términos de estructura y métodos de trabajo, ambos equipos son muy similares. La dinámica siempre depende de las personalidades de los empleados”, finalizó.

