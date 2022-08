Octagón: “Fuerza Guerrera siempre me huyó en la lucha de apuestas”

Después de que Fuerza Guerrera confirmó que estará apostando su máscara en el 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, un viejo enemigo no quedó muy conforme con esta decisión.

El histórico Octagón apuntó que, a pesar de los constantes retos, el también conocido como el Mosco de la Merced, le ha tenido miedo para enfrentarse en una gran lucha de apuestas, en donde pongan en juego sus incógnitas.

Ahora, el amo de los ocho ángulos desea que Fuerza Guerrera tenga una gran actuación en la función estelar, en donde podría poner en juego su máscara ante Atlantis.

¿Qué opina que Fuerza Guerrera pondrá en juego su máscara en el 89 aniversario del CMLL y no contra su acérrimo rival?

— Más bien, ¿qué opinan ustedes los aficionados? Una rivalidad de tantos años y queda en el limbo. Ahora anda en el Consejo Mundial de Lucha Libre en un cuadrangular para definir si expondrá su máscara. Pero ¿cuántos años lleva retirándose? Unos cuatro, o sea, que no tiene palabra. Tantas veces que lo reté y de una forma u otra siempre se salió por la tangente. Ojalá y no les falle allá en esta función. Yo creo que fueron muchos años de rivalidad y ahora a ver cómo le va.

¿Por qué cree que Fuerza Guerrera no le quiso firmar el contrato?

— Yo creo que por miedo. Conmigo no quiso hacerlo en muchos años. En ocasiones anteriores hubo la posibilidad, promotores que sí estaban dispuestos a aceptar esa lucha tan importante como el máscara contra máscara. Nunca se dio y ahora quiero ver si se va a atrever a hacerlo.

¿Considera que el también conocido como Mosco de la Merced está en condiciones para una lucha ante usted?

— Sí, claro, físicamente se ve bien para una lucha conmigo, con Atlantis y con cualquiera de los que van a participar en ese cuadrangular, pero perro que ladra no muerde, tantos años de andar retándolo en todos lados, en el interior de la República, en el extranjero, pero no aceptó.

OCTAGON El gladiador jarocho desea una lucha de apuestas en la Arena México (Cortesía: Multienfoque )

¿En qué ciudad o arena le hubiera gustado que se diera la lucha de apuestas?

— No tengo una arena predilecta en el interior de la República, ya que hay muchas que tienen las características para una lucha de tal magnitud, pero la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, tiene una tradición que no lo cubre otro local en la República.

¿Con qué otro rival le gustaría exponer su máscara?

— Ahorita no hay muchos rivales. Está Canek, como Rayo de Jalisco, Dos Caras, el mismo Atlantis, que son gente que ya tiene un lugar y que podríamos poner en juego nuestra incógnita, pero por el momento no tenemos nada, no hay rival.

¿Cuáles son los luchadores jóvenes en los que Octagón ve un gran futuro?

­— Hay mucha gente de las nuevas generaciones que están muy fuertes y que tienen muchas ganas de sobresalir. Por ejemplo, el CMLL le está dando oportunidad a varios jóvenes que terminarán siendo su roster en unos años y por eso tienen que apoyar a esa gente nueva, como Atlantis Jr. que lo veo muy bien. Demostró que viene de una gran dinastía. Los méritos los ha hecho él y eso lo harán lucir.

¿Cuáles son los proyectos de Octagón para el segundo semestre de 2022?

— Estoy celebrando mis 40 años de trayectoria. El pasado 30 de abril estuve en el puerto de Veracruz, la ciudad que me vio nacer y crecer. Celebramos con los aficionados y los niños del DIF. Además, en el Metro Garibaldi puse mi exposición, ya que siempre quiero estar junto a las personas que me han apoyado. Esa exhibición va a ser itinerante y quiero que la gente esté conmigo.

¿Cuál es el momento que más recuerda en estas cuatro décadas en los cuadriláteros?

— Hay muchos, las máscaras son importantes. Por ejemplo, en el Metro Garibaldi, cuando pusimos la exposición, la gente que reconoció lo que hicimos en el ring, es el principal reconocimiento.

¿Cómo ha crecido la Asociación de Luchadores Independientes durante la pandemia?

— Ha sido muy dificil, ya sabes que si los luchadores no trabajan, no generan dinero, pero la Asociación Nacional de Luchadores Independientes ha tratado de ayudarlos con despensas y algunas cosas para salir adelante. El apoyo será gradual, pero estamos trabajando en todo lo posible para ayudarlos.

- ¿Qué mensaje le manda a Fuerza Guerrera?

Pues es un hablador y un cobarde. A ver cómo le va en el 89 aniversario del CMLL. Está con un gran amigo como Atlantis y será una gran lucha de apuestas en caso de que sí se concrete.

