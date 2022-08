“¡Suban el volumen, este viernes habrá fiesta boricua en la Arena México!”: Oráculo

“¡Suban el volumen, este viernes habrá fiesta boricua en la Arena México!”, fue como Oráculo vaticinó la que será su segunda presentación en el Grand Prix del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) donde tendrá que enfrentar a gladiadores de la talla de Místico, Volador Jr., Atlantis Jr, Stuka Jr., Templario, Soberano Jr., Titán y Último Guerrero, el Team México.

“No me importa, quien sea. Mencionaste muchos nombres. Esos son hombres que se merecen su aplauso pero vamos a hablar claro. Estos hombres no han tenido que pasar lo que Lince Dorado y yo hemos pasado porque a esos hombres les dieron todo. Nosotros peleamos por lo que queremos y no paramos hasta que lo logramos. El que nos enfrente primero se puede ir para su casa tempranito. Para nosotros que traigan las banderas boricuas, las banderas de Estados Unidos, que suban el volumen a todo lo que da porque habrá fiesta”, declaró el gladiador boricua.

Cortesía

-¿Qué significa para ti volver a presentarte en la catedral de la lucha libre, la Arena México?

“Cada vez que me hacen esa pregunta le pongo más pensamiento y en esta ocasión vengo para demostrar más, ganar más para hacerme una estrella más grande en el CMLL y subir a mi patria Puerto Rico a un nivel que se merece. Hay demasiados luchadores que están en la isla, muchos boricuas, pero como Lince Dorado y yo ninguno, nosotros somos únicos, estamos en nuestro propio nivel y aquí estamos haciendo los primeros pasos para abrirle las puertas a los demás”.

Cortesía

-¿Crees que les afectará que el público asistente a la arena México apoyará con todo al equipo mexicano?

“No porque sabemos en que casa estamos, pero ustedes van a aprender bien rápido quien se va a llevar todo esto. A la fanaticada mexicana los amo, los quiero con todo mi corazón pero (se distrae)… las chicas, las mexicanas, ¡ay dios mío! Este viernes va a haber fiesta. Tráeme a las más hermosas, el tequila más sabroso que tengas, quiero que me digas la discoteca más pegada en la ciudad porque esa noche vas a estar con las estrellas”.

CMLL

-¿Ya te viste este viernes con el brazo en alto?

“No solamente lo veo, lo siento. Siento la corriente por mis dedos, un ambiente muy especial y esa noche a los últimos que van a ver de pie, van a ser a los boricuas”.