“¡No se merecen esto y nos toca tragárnosla!”, el mensaje de Jesús Corona a la afición de Cruz Azul

A Jesús Corona no le quedó más remedio que detener su camioneta y bajar el vidrio para hablar con los aficionados molestos que se manifestaron a las afueras de La Noria por los malos resultados del equipo, que incluyó la goleada 0-7 ante el América, y ahí reconoció que les toca “tragarse” las críticas.

“Ustedes no se merecen esto, la institución no se lo merece y créanme que vamos a hacer nuestro trabajo. Lo que nos queda ahorita es tragárnosla. Siento una gran pena, impotencia. Si ustedes nos exigen, están en su derecho, tragárnosla y aceptarlo”, declaró el veterano arquero.

Ante las críticas que ha recibido el arquero Sebastián Jurado por errores puntuales que ha cometido, Chuy dijo que las decisiones de jugar o no, no le corresponden a él.

“Esas decisiones yo las he respetado desde inicio de temporada, quien juega y quien no, y he estado respaldando a todos los compañeros que están dentro. Obviamente siento una impotencia de no poder ayudar, de no poder estar dentro del terreno de juego, pero ya no pasa por mi. Me parto la madre afuera, sigo haciendo todo lo que venia haciendo anteriormente, me quedo a doble sesiones, hago lo que tengo que hacer y lo que me corresponde. Decisiones de que juegue o no, no me corresponde”, enfatizó. Mira el video:

#CruzAzul 🚂



Jesús Corona dio la cara y habló sobre la falta de titularidad. pic.twitter.com/5O4jeu8YoY



📽 @Ruben_Beristain — Violeta Alva (@Viioletitta) August 22, 2022

