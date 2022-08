Franco Escamilla se candidatea para dirigir a Cruz Azul

Franco Escamilla es un reconocido comediante mexicano, y fiel seguidor de Cruz Azul, pues en repetidas ocasiones ha mostrado el amor que tiene por la Máquina, equipo al que apoya desde hace años.

Y como fiel aficionado, no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra el equipo, luego de la goleada que recibieron por 7-0 a manos del América, resultado por el que fue destituido Diego Aguirre, como director técnico.

Ante dicho panorama, Franco Escamilla se candidateó para dirigir a Cruz Azul. “Yo mero (para dirigir al equipo). Franco para dirigir a Cruz Azul, si el Tata Martino no tiene que estar en los partidos, ¿por qué yo sí? yo voy a dirigir desde lejos. Jugaríamos como la Naranja Mecánica, todos atacan, todos defienden”.

El comediante mexicano no dejó pasar la oportunidad de decirle de todo a los jugadores y al equipo en general, ante el mal momento que atraviesan en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

“Chingas a tu madre, Sebastián Jurado. Todo Cruz Azul, chingan a su madre. no los dejo de apoyar, pero chingan a su madre por cada gol que recibieron, 70 veces 7, como dice la Biblia. Yo no pongo excusas para dar mis shows, ustedes no pongan excusas para hacer su puto trabajo”, dijo.

Con Raúl Potro Gutiérrez como director técnico interino, Cruz Azul continuará su paso en el presente torneo el próximo sábado, cuando reciba en el Estadio Azteca al Querétaro, para disputar el duelo correspondiente a la jornada 11, en donde esperan volver a la senda del triunfo y conseguir tres puntos importantes, que los lleven a escalar posiciones en la tabla general.

