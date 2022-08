El antes y después de Larissa Riquelme

Larissa Riquelme irrumpió en el mundo al ser nombrada la Novia del Mundial de Sudáfrica 2010. A doce años de ese momento, la modelo compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece siendo una adolescente y como actualmente se ve.

En la grabación podemos ver a una joven paraguaya de 17 años, quien camina por una pasarela y después vemos a la Larissa de la actualidad, de 37 años, modelando lencería.

“Hoy quería compartir mi mejores versiones, yo me amo y me amo. ¿Por qué creen que no me amaría?”, fue la frase con la que comenzó su mensaje.

Larissa también aclara que jamás han tenido vergüenza de los cambios que ha sufrido desde que inició en el mundo del modelaje. También señala que en su carrera ha obtenido más de 25 títulos de belleza. Por último, indica que los comentarios despectivos o insultos hablan más de quien los hace, de quien los recibe.

Riquelme se dio a conocer en todo el mundo que aparecieron fotos de ella como parte del público que veía, desde Asunción, a la Selección paraguaya que se enfrentaba a España en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Destacaba que Larissa usaba un top escotado, con los colores de su país, mientras portaba su celular en el mismo escote.

Larissa Riquelme en Sudráfica 2010

Pese a que no se encontraba en el país anfitrión, fue nombrada la Novia del Mundial y a partir de ese momento su fama se disparó. En México apareció en las portadas de las revista H y Playboy, También la pudimos ver, de una forma similar, en la Copa América de 2011 y en 2019, donde sí acudió a los estadios a apoyar a Paraguay.

Actualmente, Larissa Riquelme radica en su país natal y sigue modelando. Además también se dedica a la conducción en televisión y radio, y es influencer de estilo.