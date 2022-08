Gamergy, el mejor festival de eSports y gaming abrió sus puertas

Gamergy llegó a la ciudad de México en su edición 2022, con un evento sin precedentes para las personas amantes de los esports y videojuegos que se dieron cita en la Expo Santa Fe. Organizado por la empresa de tecnología GGTECH LATAM e IFEMA Madrid, el evento reunió a cientos de personas que jugaron, observaron y convivieron con personalidades del mundo del entretenimiento y deportes digitales.

El recinto se dividió en cuatro arenas: Telcel, Hiperx, Kingston Fury y Beat The Pro donde se realizaron diferentes actividades. Dentro de los torneos que se organizaron, estuvieron los de juego que se dividieron para profesionales y amateurs donde destacaron títulos como Valorant, League of Legends, Pokemon Unite, Rocket League y Super Smash Bros.

Entre juegos, botana y mucho ambiente festivo, Gamergy conglomeró a más de 300 stands donde hubo bailes, competencias en juegos de video y hasta algunos regalos

El primer día de festividades en la Expo Santa Fe encontramos hasta juegos de realidad virtual que eran de los principales atractivos a la entrada del recinto.

Un evento que sale de España para llegar a uno de los países con mayor audiencia de este género, como lo es México, brilló por actividades como un simulador de pits, encargado por Red Bull y otro stand del equipo de futbol Chivas, quienes tienen su propio equipo de esports para competir en League of Legends.

League of Legends y Rocket League fue lo más buscado en Gamergy México

League of Legends y Rocket League son dos videojuegos que se pueden jugar en línea y que hicieron buen acto de presencia en el Gamergy México en su primera edición 2022. Estos títulos resaltaron entre la multitud gamer por encima de otros cómo el popular FIFA o el famoso Maiden de futbol americano.

Un jugador de Rocket League, quien pidió lo nombremos Jerry menciona estar “feliz de asistir a un evento como éste del cual solo había escuchado y visto en internet. En España se junta una enorme cantidad de personas, pero espero que para este fin de semana aquí en México lleguemos a tantas como sean posibles”

El gamer de 25 años prefiere jugar, en su mayor parte del tiempo, Rocket League en vez del famoso FIFA pues argumenta que “la comunidad de Rocket no suele ser tan apasionada como la de FIFA, es decir, nos emociona el juego, pero no al grado de insultar al contrario por un simple gol o por un partido que juega en su casa y yo en la mía”.

Por último, invitó a aquellas personas que no están inmersas en el mundo gamer para acercarse y conocer el mundo deportivo digital: “la agilidad mental no es considerada deporte porque mucha gente desprecia el ajedrez. Nosotros tratamos de que se quite ese estigma y vean cuán complicado es jugar, incluso hay profesionales a quienes les pagan por ganar un torneo de Leagues of Legends (LOL), Call of Duty o éste, Rocket League”, finalizó.

